Simeone: "Pudimos lastimarles más"

El 'Cholo' reconoció que la contundencia fue el factor determinante en su primera victoria histórica como entrenador, recordando que su equipo supo dañar al Barça golpeando en el momento preciso y aprovechando sus opciones

Diego Pablo Simeone valoró muy positivamente el trabajo de su equipo en el Camp Nou y se quedó con lo positivo del resultado (0-2) y, aunque evitó cualquier atisbo de euforia -consciente de que la eliminatoria sigue abierta y que se decidirá en el Metropolitano-, reconoció que fue un paso de gigante para alcanzar las semifinales de la Champions.

En primer lugar, en declaraciones a Movistar+, el argentino destacó el valor histórico del triunfo, el primero suyo como entrenador en el Camp Nou: "No habíamos ganado nunca en este campo. Es muy difícil, ante el equipo que juega posiblemente el mejor fútbol de Europa junto con el PSG y el Bayern". De esta forma, el sufrido técnico colchonero quiso poner en contexto la magnitud del logro, subrayando el nivel del rival y la dificultad que entraña competir en un escenario como el Camp Nou.

"Pudimos lastimar

El argentino explicó que la clave del éxito estuvo en el trabajo colectivo y en saber golpear en los momentos determinantes del encuentro: "Nosotros, desde un trabajo colectivo bueno, pudimos lastimar en los momentos importantes del partido. El 0-2 nos dio más seguridad y es una pena que no pudiéramos lastimar un poco más esa ventaja". Simeone lamentó no haber ampliado la renta, aunque reconoció que el resultado es muy valioso de cara a la vuelta.

"La contundencia es clave"

Uno de los aspectos más llamativos del partido fue la eficacia del Atlético, algo que el propio técnico quiso poner en valor. "Te puedo contar mil cosas de partidos en los que hemos pateado 30 veces y no marcamos. El fútbol es maravilloso porque la contundencia es clave. Hemos sido extremadamente contundentes y otras noches no nos tocó serlo".

En cuanto al planteamiento táctico, el entrenador rojiblanco reconoció que habían detectado debilidades en la defensa adelantada del Barcelona: "Sabíamos que esa situación, con la línea adelantada que hacen, podía darse".

Además, recordó que su equipo ha sabido competir bien históricamente ante este Barça. "Somos un equipo que les ha hecho daño en casi todos los partidos que hemos jugado contra ellos, salvo el 0-1 del año pasado (en Copa del Rey)".

Elogios a Sorloth

Simeone también destacó la jugada clave que derivó en la expulsión y el primer gol: "Fuimos valientes en aprovechar esa situación entre Julián y Giuliano para la expulsión". Asimismo, elogió la figura de Sorloth en el segundo tanto. "Y luego Alex (Sorloth), como es él, estando ahí preparado para todo lo que caiga, buen centro de Matteo y contundencia total".

"Necesitamos a nuestra gente"

Pese a la ventaja de dos goles, el técnico fue prudente al ser preguntado por la resolución de la eliminatoria: "Me conocen. Ni mucho para adelante ni mucho para atrás. Sabemos con quién nos enfrentamos, estamos capacitados para jugar el partido que necesitamos y ellos también saben contra quién tienen que jugar".

Por último, Simeone hizo un llamamiento a la afición de cara al partido de vuelta. "Trataremos de hacer un buen partido en nuestro campo. Necesitamos a nuestra gente más que nunca, que estén fuertes y nos empujen para un partido que será, como siempre con el Barça, difícil".