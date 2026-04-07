La Real Sociedad se frota las manos con Javi López: "Estoy muy contento aprovechando las oportunidades que me está dando el míster"

La Real Sociedad se ha visto beneficiada desde que Guillermo Almada llegó al banquillo del Real Oviedo ya que el uruguayo se ha decantado por Javi López para el lateral izquierdo, que acumula 10 titularidades seguidas

La Real Sociedad ha renacido de la mano de Pellegrino Matarazzo. La destitución de Sergio Francisco y la llegada del estadounidense ha supuesto un soplo de aire fresco para un equipo al que le estaba saliendo todo al revés. Pero este no ha sido el único cambio en los banquillo que ha favorecido a la Real Sociedad, que se frota las manos con Javi López. El futbolista cedido en el Oviedo estaba pasando desapercibido y su fichaje empezaba a estar cuestionado, pero la llegada de Guillermo Almada al equipo asturiano lo han convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de la épica que intenta el Real Oviedo para salir del descenso.

Almada favorece a la Real Sociedad con Javi López

Y es que desde que Almada se hizo cargo del equipo tras las destituciones de Paunovic y Carlos Carrión, Javi López ha encontrado estabilidad y protagonismo en la banda izquierda del Real Oviedo, sumando buenas sensaciones a la espera de resolver su futuro. Su cesión ha pasado a ser un error a todo un acierto, encontrando en los planes de Almada lo que la Real Sociedad deseaba con el préstamo. El salto del Alavés a la Real Sociedad supuso un cambio brusco para el lateral, par lo que no estaba preparado. Ahora, indiscutible para Guillermo Almada en los últimos dos meses y medio, Javi López sumó ante el Sevilla su décima titularidad consecutiva y el futbolista, cedido por la Real Sociedad, afirmó que está "aprovechando las oportunidades del míster". "Estoy aprovechando las oportunidades que me está dando el míster, muy contento. Con Thiago tengo muy buena relación, con el extremo intento asociarme mucho porque durante el partido es con el que más coincido", destacaba el futbolista en sala de prensa.

Los datos avalan la cesión de Javi López al Oviedo, mientras que la Real Sociedad baraja su futuro

Y es que los datos avalan a Javi López y a su cesión en el Real Oviedo, especialmente desde la llegada de Almada. Antes del uruguayo, el lateral sumaba 382 minutos en LaLiga, repartidos en 13 jornadas. Con Almada, el jugador cedido por la Real Sociedad empezó con un rol secundario, pero rápidamente se hizo con la titularidad, sumando 879 minutos en 15 partidos. Mientras tanto, la Real Sociedad observa al futbolista desde la distancia valorando su futuro inmediato, del que Javi López sigue sin pronunciarse. El futbolista tiene contrato con la Real Sociedad hasta 2030. El futbolista encaja en el nuevo esquema de Matarazzo que ha encontrado en Sergio Gómez un lateral con proyección ofensiva para la banda izquierda.