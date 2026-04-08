Apedrean el autobús del Atlético en el Camp Nou: "﻿Igual que todas las veces que venimos acá"

Como en el partido de Copa del Rey, el bus rojiblanco ha vuelto a ser apedreado y objeto de las iras de la afición azulgrana, hecho que han vuelto a denunciar tanto Simeone como Alemany

Aunque en esta ocasión parecía que la previa había sido bastante tranquila, otra vez se han vuelto a producir incidentes a la llegada del autobús del Atlético de Madrid al Camp Nou, al que varios aficionados del Barcelona han lanzado objetos hasta el punto de romper un par de lunes del bus rojiblanco que trasladaba a los futbolistas y al cuerpo técnico de Simeone al escenario del encuentro.

En declaraciones a Movistar+ antes del partido, el entrenador del equipo madrileño, Diego Pablo Simeone, ha denunciado los hechos: "Igual que todas las veces que venimos acá. La sociedad sigue siendo la misma, no podemos mejorarla y no es un problema puntualmente hoy, es un problema de la sociedad".

También se ha pronunciado sobre el incidente el director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany: "Ya pasó en la vuelta de la Copa. Unos cuantos impresentables no representan a la afición del Barcelona".

Hancko, lesionado a la media hora y a la espera de pruebas

Ya con el partido comenzado, el central del Atlético de Madrid David Hancko ha sido sustituido por lesión en el minuto 31 del partido de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona.

El defensa eslovaco apoyó mal el pie izquierdo en un salto sin oposición, se fue de inmediato al suelo con gestos de dolor y tuvo que abandonar el campo tras ser atendido por los médicos sobre el terreno de juego. A la espera de las pertinentes pruebas médicas, todo hace indicar que el futbolista rojiblanco se perderá algunos partidos. Entró en su lugar el también zaguero Marc Pubill.

Pubill vio la amarilla y no estará en la vuelta por sanción

El defensa del Atlético de Madrid Marc Pubill, que había saltado al campo en el minuto 31 en sustitución del lesionado Hancko, no jugará el partido de vuelta de los cuartos de final la Liga de Campeones contra el Barcelona al ver la tarjeta amarilla este miércoles en el partido de ida en el Spotify Camp Nou.

El zaguero vio la cartulina en el primer minuto del tiempo añadido de la primera mitad al cometer una falta sobre Robert Lewandowski. Pubill era uno de los muchos apercibidos del Atlético de Madrid junto a Thiago Almada, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marcos Llorente, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone y el entrenador Diego Simeone. En el Barcelona, que no podrá contar en la vuelta con Pau Cubarsí, expulsado con roja directa en el minuto 44, están apercibidos Lamine Yamal, Fermín, Gerard Martín y Marc Casadó.