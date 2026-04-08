La versión más cabreada de Hansi Flick: "No entiendo para qué tenemos el VAR"

El técnico alemán no pudo ocultar un tremendo enfado ante los medios y se quejó amargamente de la actuación arbitral y de la eficacia del VAR

Hansi Flick no pudo ocultar ni por un segundo su malestar tras la derrota ante el Atlético. El alemán atendió a los micrófonos de Movistar visiblemente contrariado y con un profundo cabreo, casi incontenible cuando fue cuestionado por la actuación del colegiado. En su opinión, sus decisiones marcaron el encuentro. El técnico azulgrana se mostró muy enfadado y dejó claro que se marchaba con la sensación de haber sido perjudicado.

Indignado con la acción tonta del partido

"La expulsión de Cubarsí no sé, podría ser roja o podría no serlo. No estoy seguro si lo toca suficiente. La pelota estaba por detrás. La situación en la que ellos tocan el balón con la mano en el área y no entiendo por qué no entra el VAR. Es normal cometer errores, pero este tipo de situaciones, ¿para qué tenemos el VAR? Debería ser penalti y segunda amarilla, roja".

Se refería Flick a la jugada tonta del partido, en un saque de puerta del Atlético en el que Marc Pubill tocó el balón con las manos para sacar de área pequeña cuando la pelota ya estaba en juego. El Camp Nou clamó penalti y el árbitro no quiso entrar a valorar y dejó. Flick, desairado en el banquillo, protestaba incrédulo.

"No nos vamos a rendir"

En su análisis del partido, el alemán reconoció el esfuerzo de su equipo pese al resultado adverso y subrayó que, a pesar de la derrota, el conjunto azulgrana generó numerosas ocasiones de gol y compitió incluso en inferioridad numérica. "Hemos perdido pero hemos tenido muy buenas oportunidades. No nos vamos a rendir. Creo que tuvimos muchas opciones".

El técnico insistió en que la eliminatoria sigue abierta y lanzó un mensaje de confianza de cara al choque de vuelta, convencido de que su equipo aún tiene mucho que decir. "Creemos en nosotros. Lo hicimos muy bien con uno menos. No fue fácil defenderles pero nosotros tuvimos oportunidades".

A pesar del enfado evidente, Flick quiso cerrar así con un mensaje de resiliencia y confianza, destacando la confianza en su equipo, un Barça que supo competir con uno menos durante muchos minutos ante un rival de lo más exigente.