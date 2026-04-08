Pol Lozano avisa al Barça antes del derbi: "Si quieren pensar más en la Champions me parece perfecto"

El centrocampista del Espanyol, tras el empate ante el Betis, pone el foco en el encuentro de este sábado en el Camp Nou, el que ha querido analizar y apuntar que Manolo González ya les ha "dicho cómo hemos de jugar"

El Espanyol se enfrentará este sábado al Barcelona en el Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Por ello, Pol Lozano, una de las piezas claves del equipo de Manolo González, ha querido analizar este nuevo derbi entre azulgranas y pericos.

Pol Lozano ha lamentado lo cerca que han estado de ganar al Barcelona en anteriores partidos. Además, el centrocampista del Espanyol ha valorado las posibles rotaciones del equipo de Hansi Flick sabiendo que el conjunto culé tiene la eliminatoria ante el Atlético de Madrid en UEFA Champions League.

Pol Lozano valora el nuevo derbi ante el Barcelona en el Camp Nou

De esta manera, Pol Lozano ha atendido a los medios de comunicación para explicar sus sensaciones de cara al derbi ante el Barcelona: "En los dos últimos años hemos estado muy cerca. Fueron partidos que se decantaron por pequeños detalles. En la primera vuelta tuvimos las ocasiones más claras y fue más demérito nuestro, que no metimos gol. Pero vamos a seguir con la misma idea y mentalidad".

En este sentido, Pol Lozano apuntó que "el técnico ya nos ha dicho cómo hemos de jugar y somos conscientes de ello. Si hacemos las cosas que tocan podremos sacar algo positivo. Ganar un derbi te da mucha confianza y autoridad. Un derbi siempre tienes ganas de jugarlo y más cuando llevas toda la vida viviendo esto. Es un momento en el que necesitamos ganar y qué mejor que en un partido como el de este fin de semana".

Pol Lozano alaba la calidad de la plantilla del Barcelona

Pol Lozano no tuvo dudas en alabar la plantilla del Barcelona, pero mandó un aviso: "Tiene mucha calidad y para mí es de los únicos equipos de Primera que no tiene equipo titular o suplente. Si quieren pensar más en la Champions me parece perfecto, mejor para nosotros. Pero si nosotros nos creemos que eso va a pasar estaríamos muy equivocados".

Sobre el Barcelona destacó además que "tienen una virtud muy grande y es que ofensivamente tiene mucho potencial. Pero en defensa, los equipos le hacen bastantes ocasiones de gol. Hemos de estar acertados, tanto de cara a portería como en el último pase. Lo primero que has de hacer es defender y a partir de dejar la portería a cero, crecer".

Pol Lozano, muy claro con los tres puntos del Espanyol

Por otro lado, Pol Lozano habló del aspecto defensivo, viendo lo que hizo el Espanyol ante el Betis: "Hacía tiempo que no teníamos esa sensación de ser un equipo tan sólido. Es verdad que ofensivamente pudimos dar un poco más, pero lo importante era recuperar la solidez, como hicimos en la primera vuelta. Vamos a ir cogiendo confianza y con eso seguro que nos da".

Por último, Pol Lozano concluyó afirmando que "con la situación en la que estamos y tras tanto tiempo sin ganar, lo único que quieres es vencer. Jugar o no me da igual. Ahora lo que quiero es que el equipo gane. Contento de poder jugar y participar, pero lo que quiero es ganar, salvarnos lo antes posible y a partir de ahí, a disfrutar".