Espanyol 1-1 Real Sociedad: Empate que deja a los pericos sin Europa

Los de Manolo González y los de Pellegrino Matarazzo empataron a uno en un partido en el que vieron puerta Oskarsson y Robero Fernández. De esta manera, los pericos se quedan sin opciones de disputar Europa al quedar undécimo y los vascos jugarán la Europa League, tras ganar la Copa del Rey

Espanyol y Real Sociedad se enfrentaron en el RCDE Stadium. Los de Manolo González y los de Pellegrino Matarazzo llegaron al último duelo de LaLiga EA Sports con 45 puntos. Los pericos, tras un final de temporada con mucho sufrimiento, consiguieron definitivamente la permanencia. Tras ello, el club catalán, además del vasco, buscarán una victoria para intentar conseguir la ansiada plaza de Europa para la siguiente campaña.

De esta manera, Manolo González decidió salir con el siguiente once inicial en el RCDE Stadium: Ángel Fortuño; Rubén, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko González de Zárate, Edu Expósito; Jofre, Terrats, Antoniu Roca y Roberto.

Pellegrino Matarazzo acabó la temporada con esta alineación: Marrero; Aramburu, Zubeldia, Beitia, Sergio Gómez; Turrientes, Carlos Soler, Luka Sucic; Herrera, Ochieng y Oskarsson.

El Espanyol aprieta, la Real Sociedad golpea: Oskarsson abre la lata tras el aviso a Jofre

El Espanyol comenzó de manera muy actica en el RCDE Stadium. Los de Manolo González fueron a buscar la portería de la Real Sociedad desde el primer minuto, poniendo en apuros a los defensas del equipo de Pellegrino Matarazzo. De hecho, Sergio Gómez vio la tarjeta amarilla en el minuto nueve por una entrada sobre Jofre, que recriminó incluso. No obstante, fueron los visitantes en el día de hoy los que abrieran la lata en el choque.

El propio Sergio Gómez recibe un balón en banda izquierda y, de primeras, pone el pase al área hacia Oskarsson, que se desmarca para poner el primero en el RCDE Stadium. El delantero de Islandia, tras estar sancionado en la pasa jornada, firma su noveno gol esta temporada en LaLiga EA Sports. El estadio del Espanyol, tras el primer golpe recibido, se apagó levemente, sabiendo que los de Manolo González ya consiguieron la permanencia.

El Espanyol empuja, empata… y el VAR lo borra: Dolan anuló y Europa aún en juego

El Espanyol, que venía de ganar al Athletic Club, se fue por debajo en el marcador tras el solitario gol de Oskarsson en la primera parte. Por ello, los de Manolo González salieron en la segunda a darle la vuelta al 0-1 momentáneo en el marcador. Por su parte, el técnico del club perico introdujo un doble cambio, dando entrada a Dolan y Pere Milla y dejando en el banquillo a Terrats y Antoniu Roca.

En este sentido, el club perico puso, en primera instancia, el empate gracias al tanto de Dolan, pero Munuera Montero señaló falta en ataque al comienzo de la jugada. Los de Manolo González, que habló de su continuidad en la rueda de prensa previa, siguieron buscando intensamente el empate en el marcador y seguir teniendo opciones de entrar en puestos de Europa al término de la presente y última jornada.

La Real Sociedad golpea, el Espanyol se apaga y Europa se esfuma en Cornellà

Por otro lado, la insistencia del La Real Sociedad, que venía de tropezar ante el Valencia, tuvo premio en el minuto 65. Roberto Fernández aprovechó el pase de gol de Pere Milla para derribar a Marrero. La Real Sociedad, que venía de tropezar ante el Valencia, buscó el segundo tanto en los últimos compases del encuentro. Para ello, Pellegrino Matarazzo introdujo a jugadores como Aihen, Elustondo u Oyarzabal.

Sin embargo, esto no evitó el 1-1 final en el RCDE Stadium. El Espanyol se quedó finalmente sin el sueño de Europa y la Real Sociedad, por su parte, disputará la Europa League tras ganar la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Ficha técnica:

1 - Espanyol: Fortuño; Rubén Sánchez (El Hilali, min.79), Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito, Jofre Carreras (Lluc Castell, min.72), Antoniu Roca (Dolan, min.46); Ramón Terrats (Pere Milla, min.46) y Roberto Fernández (Kike García, min.68).

1 - Real Sociedad: Marrero; Aramburu (Elustondo, min.77), Beitia, Zubeldia, Sergio Gómez (Aihen, min.68); Yangel Herrera, Turrientes, Sucic, Ochieng (Marín, min.68); Carlos Soler (Rupérez, min.90) y Óskarsson (Oyarzabal, min.77).

Goles: 0-1, min.28: Óskarsson; 1-1, min.65: Roberto Fernández.

Árbitro: Munuera Montero (comité andaluz). Amonestó a Sergio Gómez (min.9), Yangel Herrera (min.23), Marrero (min.64), Cabrera (min.87).

Incidencias: partido correspondiente a la última jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 28.012 espectadores