Matarazzo ya solo espera poder terminar la temporada "con una sonrisa"

Sin metas deportivas desde hace semanas, la Real Sociedad solo se juega el honor en Cornellà para terminar el curso con mejores sensaciones tras un final de curso marcado por la distensión después de haber conquistado la Copa del Rey

La Real Sociedad afronta este sábado el último partido de LaLiga con un contexto muy particular puesto que no tiene ningún objetivo clasificatorio en juego. Sin embargo, en el seno del plantel se siente la necesidad de cerrar el curso con una buena imagen. En el RCDE Stadium espera un Espanyol que llega con la permanencia asegurada y alguna opción remota de apurar su sueño europeo.

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En ese escenario, el entrenador txuri-urdin, Pellegrino Matarazzo, quiso dejar claro en rueda de prensa que no quiere un final de temporada en modo desconexión. El técnico ha insistido en que, pese a que el equipo no se juega ya nada, sí existe un objetivo emocional y competitivo que pasa por acabar bien.

"Yo quiero ganar. Quiero ver 90 minutos, no 30. Quiero ver competir al equipo, al máximo nivel por 90 minutos. No ha sido fácil para el equipo hacerlo estas semanas. No quiero que vuelva a pasar esto en el futuro", declaró en una comparecencia en la que expresó sus frustraciones tras un final de campeonato de lo más ingrato después de haber ganado la Copa del Rey.

Un cierre con exigencia pese a no haber presión clasificatoria

La Real llega a Cornellà-El Prat tras una recta final de Liga complicada, con varias jornadas sin victoria y el golpe reciente de la derrota ante el Valencia en Anoeta (3-4), un partido que dejó especialmente tocado al vestuario después de remontar y acabar perdiendo en el añadido y con un hombre más.

Matarazzo reconoció ese impacto, pero también quiso recordar que su equipo ha trabajado durante la semana con actitud competitiva. "Está bien. No fue un partido fácil el otro día. Estamos decepcionados. El inicio del entrenamiento de ayer sentimos que todavía tenemos algo dentro. Estamos enfocados y listos para competir mañana", explicó.

"Acabar la temporada con una sonrisa"

El técnico estadounidense ha querido poner el foco en la importancia de la sensación final con la que el equipo se vaya de vacaciones. "Hace sólo un mes estábamos celebrando y jugábamos un fútbol increíble. Ese es el mensaje. Sólo un mes. Esa cualidad la tiene este equipo. Quizá no lo hemos demostrado en seis o siete partidos en Liga, pero está ahí", aseguró.

Y fue todavía más claro sobre el objetivo emocional del encuentro. "Quizá no podamos cambiar la sensación en un partido. Pero estaría muy bien acabar la temporada con una sonrisa, con la sensación de que lo merecemos y pensando que somos buen equipo. Es la última oportunidad para acabar así mañana".

Cambios en el once y oportunidades para todos

El partido en Barcelona también llegará con novedades en la alineación. Matarazzo ha confirmado que habrá rotaciones y oportunidades para jugadores menos habituales en este tramo final de temporada.

"Es posible que haya cambios. Es importante saber qué jugadores están preparados para jugar. Es probable que haya cambios en el once porque hay cambios en la convocatoria", explicó.

En esa lista no estarán Gonzalo Guedes, que sigue con molestias en el tobillo, ni Wesley Ribeiro, en este caso por decisión técnica. El técnico ha abierto la puerta a minutos para futbolistas jóvenes como el keniano Job Ochieng, además de otros jugadores del filial que completarán la convocatoria.

En esa línea, el entrenador también dejó caer nombres propios que podrían tener protagonismo en el futuro inmediato. "Orri (Óskarsson), por ejemplo, está muy bien, es una opción para empezar, porque está metiendo goles, porque está cambiando lo que tiene alrededor”.

"El fútbol no es solo táctica, también es mentalidad"

Matarazzo también quiso reflexionar sobre el estado del equipo en este final de curso, insistiendo en que el rendimiento no depende únicamente del sistema o de los aspectos técnicos. "El fútbol no es sólo técnica y táctica, sino momentos mentales. Hemos tenido momentos increíbles esta misma temporada", señaló.