Real Sociedad 3-4 Valencia: Javi Guerra quiere volver a Europa

Los hombres de Corberán remontan por dos veces en Anoeta para no ya solo sellar la permanencia sino también soñar con la posibilidad de acabar séptimo en la última jornada y volver a competición europea; el canterano lideró a un Valencia que está a dos puntos del Getafe tras caer en Elche

El Valencia necesitaba un punto para amarrar matemáticamente la permanencia y no llegar a la última jornada con los nervios de jugarse su presencia en Primera división una temporada más y lo consiguió en San Sebastián, aunque no fue un partido plácido ni mucho menos, y además con un triunfo que le permite soñar en la última jornada con la posibilidad de acabar en puesto de Conference League gracias a la derrota del Getafe en Elche.

De hecho, la Real Sociedad se puso por delante a los tres minutos de partido en una rápida transición de los hombres de Matarazzo, de banda a banda para que Aihen Muñoz batiera a Dimitrievski con una buen disparo cruzado que desvió ligeramente Unai Núñez, asistencia incluida para Aritz Elustondo, que jugaba su último partido ante la afición txuri urdin.

El Valencia le da la vuelta al tanto de Aihen

Era la primera llegada del partido y el marcador ya reflejaba el 1-0. Los nervios podrían haber afectado a los hombres de Corberán pero sin embargo encontraron el empate por la vía rápida. A los ocho minutos, Javi Guerra ponía la igualada en el luminoso gracias a un buen disparo ajustado que sorprendía a Remiro, tapado por tres jugadores donostiarras.

Con el 1-1 ambos equipos libraron una bonita batalla en el centro del campo, aunque sin mucha intensidad todo sea dicho, pero el Valencia iba a aprovechar cierta dejadez de la zaga txuri urdin para darle la vuelta al marcador. Hugo Duro finalizaba con una volea de zurda una bonita pared con Cömert, que picó el balón con clase sobre la defensa local, el balón se le colaba a Remiro por debajo de las piernas y ahora sí, el Valencia respiraba con mucha más tranquilidad.

La Real Sociedad perdona el 2-2

Tardó la Real Sociedad en reaccionar, la grada empezaba a pitar un poco a sus jugadores, que pese a ganar la Copa del Rey, le exigía algo más de intensidad. Pasada la media hora de juego pudo empatar el conjunto blanquiazul con un Carlos Soler que se metió hasta la cocina pero ya casi sin ángulo, el centrocampista estrelló su disparo en el lateral de la red. También fue clara la de Orri Óskarsson tras una pérdida de Guido a la que el islandés llega antes que Tárrega, se planta en la frontal, pero su disparo ajustado se marcha por encima del larguero.

La Real dominaba con el balón ante un Valencia que defendía el resultado con más o menos orden, pues antes del descanso aparecía Dimitrievski para evitar el empate de Óskarsson, que veía dentro su volea con la izquierda que el meta macedonio acababa mandando a córner tras tocar con la yema de los dedos.

Reacción 'txuri urdin' en tres minutos

No gustaba a Matarazzo lo que veía al descanso y seguramente leería la cartilla a más de uno en el vestuario pues la Real Sociedad saltó en la segunda parte con una marcha más en busca del empate. Además, para dar más ímpetu metió tres cambios con la entrada de Oyarzabal, Sucic y Sergio Gómez, que dio otro aire al equipo, de hecho, no tardó ni dos minutos en empatar tras los cambios, aunque no sin un golpe de suerte.

Un centro raso de Pablo Marín lo desviaba César Tárrega con tan mala suerte para el central que el balón había una parabola para botar pegado al poste y acabar entrando en su portería por el efecto del rebote. Un golpe para el conjunto de Corberán que vería como dos minutos más tarde Óskarsson le daba la vuelta al marcador para hacer el 3-2 con una gran disparo ante el que nada pudo hacer Dimitrievski.

El Valencia remonta, otra vez, con uno menos

Pero no acabarían ahí los males del Valencia, que prácticamente en el lapso de diez minutos pasó de ir ganando 1-2 al 3-2 y quedarse con diez por la expulsión directa de Cömert. En una acción donde el suizo parecía tener el balón ganado tras controlar con el pecho, pero Pablo Marín le gana la posición y el suizo va al suelo para despejar arrollando al canterano que además era el último hombre. Salió además malparado el central che, que tuvo que ser atendido y ni se había enterado de la expulsión hasta que se pudo reincorporar.

Reaccionó Corberán metiendo cuatro hombres de refresco y el Valencia dio un paso adelante, todo ello después de que a Pablo Marín le anularan el cuarto gol por fuera de juego. Volvía Guedes y se despedía Aritz, ovacionado por toda la grada de Anoeta. En los últimos minutos pudo empatar Javi Guerra, que se topó con Remiro, pero no iba a poder el meta de la Real Sociedad sacar el gran remate de cabeza de Guido Rodríguez en el minuto 90, saltando para atrás y bombeando el balón haciendo imposible la estirada del meta.

Las cuentas por Europa

Pero con ocho minutos de añadido por delante, quedaba mucha tela por cortar, tanta que bien la aprovechó Javi Guerra para volver a ponerse por delante, remontando por dos veces el partido, con una jugada descomunal deshaciéndose de varios rivales y batiendo a Remiro con una tranquilidad pasmosa para silenciar Anoeta.

Esta victoria le permitirá al Valencia luchar por acabar séptimo y volver a Europa por la vía de la Conference League. Para ello necesitan ganar al Barcelona en Mestalla y que lo hagan ni Getafe ni Rayo Vallecano.

Ficha técnica:

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Jon Martín, Aihen (Sergio Gómez 58'), Turrientes, Soler, Brais Méndez (Sucic 58'); Marín, Zakharyan (Oyarzabal 58') y Óskarsson.

Valencia: Dimitrievski; Núñez, Tárrega, Cömert, Jesus Vázquez; Guido, Ugrinic (Thierry 73'), Javi Guerra; Rioja (Ramazani 73'), Diego López (Pepelu 73') y Hugo Duro (Sadiq 73').

Goles: 1-0 (3') Aihen; 1-1 (8') Javi Guerra; 1-2 (22') Hugo Duro; 2-2 (60') Tárrega, en propia puerta; 3-2 (63') Óskarsson; 3-3 (90') Guido Rodríguez; 4-3 (94') Javi Guerra.

Árbitro: Galech Azpeteguía (Comité Navarro). Amonestó a Zakharyan, Turrientes, Zubeldia y Jon Martín por la Real Sociedad; y expulsó a Cömert con una roja directa en el 69' por parte del Valencia.

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 28.466 espectadores. En los prolegómenos del encuentro, Aritz Elustondo recibió la Insignia de Oro y Brillantes de parte de Jokin Aperribay, presidente de la Real.