Corberán: "Este año, entrar en Europa es barato y la salvación es cara"
El técnico del Valencia ha valorado la situación del equipo, el hecho de poder obtener ya matemáticamente la salvación y los problemas que ha tenido a lo largo de toda la temporada
Carlos Corberán, técnico del Valencia Club de Fútbol, ha atendido a los medios de comunicación antes de partir a San Sebastián, donde este domingo buscará certificar de forma matemática la permanencia en Primera división, para ello, el preparador che no podrá contar ni con Gayà ni con Saravia.
"Los jugadores que se retiraron por lesión no van a estar disponibles. Hoy tienen ambos las pruebas y sabremos el alcance de las lesiones. En este momento lo desconozco, pero sí que es seguro que ambos están descartados para el partido de mañana", ha confirmado.
Preocupación por las opciones de descenso, nervios de los jugadores
"Nunca jugamos un partido a que no pase nada. Jugamos los partidos con la máxima determinación porque es nuestra absoluta responsabilidad. El Valencia tiene dos partidos por delante y el más importante es el de mañana porque es el que tenemos en modo presente. El Valencia tiene que ir por los tres puntos porque, por un lado, se necesita y, por otro, porque lo queremos, lo deseamos y es la responsabilidad que tenemos".
Diferencias entre el nivel de juego esperado y el real
"Los números de la primera vuelta son inferiores a los números que hemos hecho en la segunda vuelta. El Valencia, para mí, ha competido mejor en la segunda vuelta que en la primera. Hay partidos en los que hemos logrado transmitir algo que queríamos y hay partidos en los que no hemos sido capaces de imponer lo que hemos querido en el campo. Cuando no lo hemos hecho, la autocrítica siempre ha estado presente durante toda la temporada. No esquivamos la responsabilidad en ningún momento. La aceptamos, yo el primero. Ha habido partidos en los que el equipo me ha gustado y partidos donde he visto aspectos a mejorar que hemos tratado de corregir para hacer mejores puntos y mejorar la posición en la clasificación. En la segunda vuelta lo hemos hecho más veces, hemos conseguido superar más veces a los rivales, cosa que hicimos menos en la primera vuelta".
Otra temporada luchando por la permanencia
"La valoración de una temporada hay que hacerla al cierre, como he dicho. Ahora mismo uno tiene que centrarse siempre en el siguiente partido. Las conclusiones de cada partido son internas, se comentan públicamente en la rueda de prensa y las comparto siempre con el vestuario. Hablamos de qué ha pasado, qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho bien, qué tenemos que corregir y en qué tenemos que insistir. Nos centramos en preparar el siguiente partido, que es un partido exigente, pero a la vez muy importante para nosotros".
La falta de continuidad en el once ha afectado
"La valoración de una temporada se hace al final, pero sí te digo que para hacer una alineación lo primero que se valora es el rendimiento colectivo e individual del equipo en el partido anterior o la dinámica de rendimiento que viene mostrando. También se analiza el rival, los jugadores que están disponibles o no y el estado físico de la plantilla. Hay veces que uno quiere repetir porque le ha gustado lo que ha hecho el equipo, pero a lo mejor no ha podido repetir un once. La confianza que tengo en la plantilla, en todos ellos, es alta. Creo en esta plantilla. Somos autocríticos y también creo que podemos haber hecho mejor las cosas. Tenemos seis puntos por delante para cerrar la temporada como queremos".
Oportunidad perdida para meterse en Europa
"Esta temporada está siendo muy exigente, con mucha igualdad entre todos los rivales. Eso hace que se pueda decir que entrar en Europa es barato y que la salvación es cara. Lo que demuestra es que la igualdad entre un amplio número de equipos está siendo máxima, donde los detalles cambian partidos y donde no está siendo fácil mantener dinámicas positivas o extenderlas para poder alcanzar algo distinto. Ese es, para mí, el análisis de lo que está siendo la temporada de Primera División".
Lucas Beltrán
"Todavía es duda. Es difícil, pero no imposible. Veremos cómo responde al tratamiento que se le efectuó ayer. Si responde bien y prueba entrenando y se encuentra bien, viajará con el equipo. Si no responde bien o sigue con molestias, no podrá estar disponible".
La Real Sociedad
"La Real Sociedad es un muy buen equipo. También le costó hacer una buena primera vuelta y luego ha mejorado muchísimo sus números en la segunda, además de haber sido capaz de conseguir un título. Sabemos que va a ser un partido muy exigente, con jugadores de pasado valencianista. Nosotros nos centramos en dar lo mejor de nosotros mismos. Para nosotros es un partido importantísimo y así vamos a jugarlo".
Esperaba a estas alturas no estar salvado matemáticamente
"Soy una persona que, para bien o para mal, nunca se hace expectativas porque creo que las expectativas pueden confundir. No creo en ellas porque la realidad siempre te va mostrando que el camino que deseas no siempre es el que consigues. Lo que tienes que hacer es afrontar los momentos que te va llevando la temporada. Ha sido una temporada exigente, difícil, donde el equipo ha tenido que sacar madurez, resistir e insistir. Tenemos dos partidos por delante y el primero, el de mañana, es muy importante para conseguir tres puntos que serían muy valiosos para nosotros".
Habrá rotaciones tras repetir once el jueves
"Muchas veces repetir once no es solamente una intención o un querer. También es ver si es lo adecuado, el estado físico y las circunstancias. Es más difícil repetir un once cuando tienes tres partidos seguidos y solo dos días de recuperación. De hecho, repetir el once es imposible porque hay jugadores lesionados. Por ejemplo, es imposible repetir el once del partido ante el Rayo Vallecano para el encuentro contra la Real Sociedad porque hay dos jugadores lesionados".