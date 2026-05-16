Pellegrino Matarazzo esquiva posicionarse en la decisión sobre Caleta-Car: "No es el momento de hablar del futuro"

El entrenador de la Real Sociedad está centrando en este final de temporada en el que quiere acabar con el mejor sabor de boca posible. El de Estados Unidos también ha asegurado que ganarle al Valencia CF sería muy importante para despedir como se debe a Aritz Elustondo que abandona el equipo al final de esta temporada

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido que su equipo va a jugar este domingo contra el Valencia CF. El técnico del equipo vasco ha hablado sobre la importancia que tiene ganar para despedir como se debe a Elustondo y ha evitado pronunciarse sobre si el club va a ejecutar la opción de compra que tiene sobre Caleta-Car.

"Ha sido muy importante para nosotros, no sé cuantos partidos ha jugado, pero muchos, también la final y eso dice mucho. Ha tenido un buen rol para nosotros en 2026 y estoy contento con su trabajo, pero no es momento de hablar del futuro. Tenemos que terminar duro y o que venga será algo de club y ya lo comunicaremos cuando toque", ha argumentado Pellegrino Matarazzo cuando ha sido preguntado por el posible fichaje de Caleta-Car.

La Real Sociedad tiene una opción de compra por Caleta-Car, cedido por el Olympique Lyon, por unos 3 o 4 millones de euros. El croata ha tenido altibajos en esta temporada y hay dudas sobre si se ejecutará positivamente la operación. El jugador, hace unas semanas, se mostró abierto a continuar en el equipo vasco.

Por otro lado, Pellegrino Matarazzo ha dicho que Guedes y Rupérez podría jugar contra el Valencia CF. "El equipo está bien, ayer era entrenamiento para regenerar a los que jugaron en Girona y los que no tuvieron algo de extra. Es una pena la lesión de Barrenetxea, que está bien, tranquilo, pero no feliz porque va a estar fuera de temporada y también del Mundial. Es un jugador con potencial y el próximo es en España y seguro que tiene opciones de ser parte. Guedes está bien y Rupérez lleva días entrenando, se sienten bien y cómodos".

El entrenador de la Real Sociedad ha dicho que hay que ganar por Elustondo, que se marcha del club al final de esta temporada. "Es un día especial para un jugador especial. Elustondo es una de las leyendas y es muy posible que le veamos de inicio en el campo. Ha sido un reto alcanzar nuestro mejor forma desde la final y es normal, no es una coincidencia que el Barcelona pierda después de ganar LaLiga ante el Alavés. Es complicado conseguir ese nivel de exigencia, pero la temporada no está hecha, este equipo necesita terminar de manera positiva con nuestro fans y también es un día emocional día por lo de Elustondo".

Minutos para los menos habituales contra el Valencia CF

Matarazzo ha dado pistas sobre los jugadores que puedan tener oportunidades contra el Valencia CF. "Es importante que los jugadores que juegan menos entrenen con intensidad, que tengan un lenguaje corporal bueno y apoyar al equipo en la manera que trabajan. Si alcanzas ese nivel tienes oposición para los que juegan más".

A continuación, ha reflexionado sobre Zakharyan. "Yo lo veo más como un número 10, pero es que tenemos muchos números 10. Hay que encontrar ese balance porque en algunos partidos ha jugado Óskarsson y hemos retrasado la posición de Oyarzabal. También Brais, Sucic… creo que su posición es detrás del delantero aunque también puede partir desde la banda y puede ser una opción para nosotros".

También ha analizado al Valencia CF. "Sigue peleando por no descender y diría que son completos en transiciones, en la presión, es un equipo balanceado y con intensidad".