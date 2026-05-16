Aitor López Rekarte se moja sobre el futuro de Remiro y el próximo mercado de fichajes de la Real Sociedad: "Yo estaría contento con lo que él decida"

El ex jugador de la Real Sociedad y actual comentarista de DAZN de los partidos del club vasco, en una entrevista concedida a ESTADIO Deportivo, apuesta por reforzar la defensa de cara a la próxima temporada debido a los grandes problemas que ha tenido el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo durante esta campaña y se muestra tranquilo sobre el futuro del portero de Cascante

Aitor López Rekarte, ex jugador de la Real Sociedad y ahora comentarista de sus partidos en DAZN, da su opinión, en una extensa entrevista en ESTADIO Deportivo, sobre el próximo mercado de fichajes del club vasco el cual va a ser clave ya que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo va a necesitar una plantilla amplia, equilibrada y profunda para competir con garantías en cuatro competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España).

- ¿Cuáles son los fichajes que debería hacer la Real Sociedad la próxima temporada?

Va a depender de cualquier salida que haya que probablemente no queremos... porque siempre pasa algo. Y sobre todo, esto es lo que más me suele preocupar a mí: que no sea la última hora. O sea, para que la dirección deportiva tenga opciones de solventar esa baja, pero sí que es verdad que este año es uno de los equipos que más ha encajado. Y esto no compete solo en la línea defensiva, pero sí que es verdad que igual es una parte donde genera ciertas dudas teniendo tanta competición el año que viene.

- ¿Qué opinas de la defensa?

"Está el tema de la opción de comprar por Caleta-Car, que de momento no sabemos si la Real la va a hacer efectiva. Se oye un poco de todo. Lo que pasa es que ahora goza de la confianza del entrenador. Pacheco está cedido que volvería y sería otro de los centrales zurdos. Y como centrales, ante la salida de Elustondo, cuando ya se ha confirmado, estaría Zubeldia y Jon Martín en la derecha. Pero es verdad que por abajo también tenemos ayuda. Somos un club que, en ese sentido, tenemos que contar con que la cantera también va a poner de lo suyo. Pero sí que es verdad que con cuatro competiciones puede ser uno de los aspectos donde, si no se hace efectivo la apuesta por Caleta-Car, yo creo que probablemente estarán pensando y habrán trabajado ya. El traer otro central es lo más probable.

- ¿Y los laterales? Era tu posición natural, Aramaburu lo juega todo en el lateral derecho...

Rupérez se acaba de recuperar que es un chaval y ahora empezaba a entrenar de nuevo tras superar una grave lesión. Ahí luego tenemos también a Odriozola. Yo creo que más o menos, en cuanto a laterales, estaría relativamente cubierto. En cuanto a laterales derechos. Luego están Sergio Gómez y Aihen Muñoz que han cubierto el año más o menos entre uno y otro. Han tenido momentos donde ha destacado más uno que otro pero sí que es verdad que yo creo que Sergio Gómez quizás ha tenido más protagonismo. Pero en ese sentido habría que ver un poco qué viene de abajo. Que ahora mismo en estos momentos hay un par de jugadores que están jugando a la Real B y uno de ellos ya ha entrenado con el primer equipo, como puede ser Balda. En ese sentido yo creo que está relativamente cubierto.

- Del centro del campo... ¿todo depende de la salida de Kubo o Brais Méndez?

En la medular y en la zona de adelante vamos a depender un poco de lo que estabas comentando antes de si hay alguna baja como Kubo o Brais Méndez. Y teniendo en cuenta que Yangel Herrera no ha jugado nada va a ser un fichaje el año que viene. Lo ideal es que consiga una continuidad para poder jugar y a partir de ahí es que desde mediocentros a volantes hay mucha gente. Vamos a ver... de hecho, es una de las cosas que igual se les echaba en cara un poco a la dirección deportiva. El hecho de que haya tanta gente por dentro y luego no encontremos esa estabilidad como equipo durante el año. Y a partir de ahí vamos a ver... un poco lo que estamos diciendo, el tema de las bajas que haya. Si se va Kubo pues evidentemente das la alternativa a alguien de fuera.

- El fichaje de Wesley no ha salido bien... imagino que irán a por un extremo

Es que el brasileño está inédito. Y está inédito no porque no haya tenido minutos sino porque esperábamos que fuera un rendimiento inmediato y lo que nos encontramos fue algo totalmente diferente y yo creo que la sorpresa fue para todos en ese sentido. Son cosas que dentro de una dirección deportiva entiendo que no son fáciles a la hora de intentar sufrir esos huecos que necesita rendimiento inmediato, pero que es verdad que nos tienen que hacer un poco aprender de lo que nos sucede.

- ¿Cuál es tu opinión sobre el caso Remiro?

Pues complicado. Es uno de los jugadores que más estabilidad le ha dado al equipo. De hecho, su convocatoria para la selección española así lo refrendaba, de alguna manera, en el tiempo... que ahora esté más discutido o no, es verdad que últimamente, pero yo lo achacaría más a la situación del equipo que a una suya personal entendiendo que además los jugadores y más en un portero que cuando cometes uno o dos fallitos se te echa el mundo encima. Por lo menos hay que ser respetuosos con él. Es un porterazo y luego a partir de ahí, mira, yo estaría contento con lo que él decida. Si tiene opciones para irse y él entiende que es lo más interesante tenemos un portero como es Marrero que ya ha demostrado su nivel. Y si no, evidentemente, pues tendremos la portería súper cubierta para unos cuantos años entre ambos. Y gente que pueda venir de abajo también. Que no nos olvidemos que en la Real Sociedad es verdad que le está costando encontrar ese portero de casa que pueda salir al primer equipo, pero que hay una estructura muy potente y seguro que tiene gente para jugar titular, pero sí que puedan ir poco a poco haciéndose un hueco.