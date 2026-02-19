Caleta-Car le deja claro su deseo de futuro a la Real Sociedad: "Me encantaría seguir en la Real Sociedad"

El central está cedido en el equipo vasco procedente del Olympique de Lyon. La Real Sociedad cuenta con una opción de compra que quedó fijada en unos 3 o 4 millones de euros. Aún no hay ninguna decisión tomada y su continuidad sigue en el aire

Caleta-Car, jugador de la Real Sociedad, ha hablado muy claro sobre su futuro deportivo. El central croata está cedido hasta el final de esta temporada procedente del Olympique de Lyon y el equipo vasco tiene una opción de compra que oscila entre los 3 y 4 millones de euros. No se sabe si el club txuri-urdin va a ejecutar esa posibilidad pero el balcánico le ha mandado un mensaje bastante claro a la Real Sociedad sobre su futuro ya que se ha mostrado abierto a continuar.

Duje Caleta-Car, en una entrevista con Mundo Deportivo, ha puesto su continuidad en manos de la Real Sociedad porque, bajo su opinión, no sabe si están lo suficientemente contento con su rendimiento sobre el terreno de juego para ejecutar la opción de compra que tiene sobre él. "Aún no lo sé. Me quedan tres meses para demostrar y entonces veremos cuál es la intención del club. Todavía la desconozco, no sé si están felices ni si mis actuaciones son suficientes. Si están cómodos, hablaremos. Estoy disfrutando de este precioso club".

A pesar de esas dudas que tiene, Caleta-Car ha manifestado que está abierto a quedarse en la Real Sociedad. "Sí, claro. Me encantaría seguir en la Real Sociedad. Pero lo más importante es demostrar. Luego veremos".

Duje Caleta-Car no comenzó la temporada nada bien con Sergio Francisco como entrenador, pero ahora con Pellegrino Matarazzo en el banquillo el central ha mejorado su rendimiento. El internacional croata, que tiene como objetivo jugar el Mundial 2026 con su selección nacional, ha jugado 19 partidos oficiales y 1.504 minutos, dejando buenas y malas actuaciones.

Caleta-Car señala los dos objetivos de la Real Sociedad en este final de temporada

Caleta-Car, por otro lado, se ha mostrado bastante confiando en que la Real Sociedad puede ganar la Copa del Rey. "Sí, claro. Creo que ganaremos la Copa del Rey. Vamos a aspirar a todo. Lo intentaremos. Me gustaría no abandonar ese sentimiento con este club. Antes he visto una foto con el trofeo la última vez que ganaron. Yo quiero estar en la siguiente foto con la copa".

Por último, el central croata ha afirmado que el otro objetivo que tiene la Real Sociedad es intentar terminar entre los seis primeros clasificados de LaLiga para obtener billete para jugar competición europea la próxima temporada. "Espero que sí. Es otro de nuestros objetivos. Queremos conseguirlo. Estamos más cerca. Me sentiré muy mal si no lo conseguimos. El equipo lo merece, tenemos mucha calidad. Hay que ir partido a partido. Si vamos con esta mentalidad, cien por cien lo conseguiremos".