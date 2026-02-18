Óskarsson da las "gracias" a la afición de la Real Sociedad por hacerle protagonista del tema de Bad Bunny

El delantero islandés asegura que cada día tiene "mejores sensaciones" y se muestra feliz por el apoyo de la hinchada txuri urdin, escenificado en la canción que le han dedicado tras su gol al Alavés en la Copa del Rey

Además de cambiarle por completo el rostro a una Real Sociedad que vuelve a soñar con Europa, Pellegrino Matarazzo ha conseguido enchufar a prácticamente todo su vestuario, recuperando a jugadores que parecían encaminados a una dura temporada en el plano personal. En el caso de Orri Óskarsson, fue una lesión la que hizo que Sergio Francisco apenas pudiera contar con él en las tres primeras jornadas. Pero una vez recuperado, el estadounidense está sabiendo darle su sitio a un jugador en el que hay muchas esperanzas puestas en Donostia.

Los números de Óskarsson con Matarazzo

Después de cuatro meses de baja, el atacante islandés reapareció fugazmente en el estreno del técnico norteamericano, ante el Atlético de Madrid, y tras otras dos jornadas sin jugar, sí ha participado ya en las cuatro últimas, con gol incluido ante el Elche, el segundo en LaLiga. Sus minutos, del mismo modo, han ido a más, hasta gozar de media hora en la visita al Real Madrid. Pero en la Copa del Rey donde ha vivido su momento más feliz del curso.

Matarazzo ha tirado de Óskarsson como reserva en los tres choques que ha afrontado en dicha competición, incluido el último frente al Athletic. Pero fue ante el Alavés cuando llegó su momento de gloria, al anotar el decisivo tanto que certificó la remonta txuri urdin y el definitivo 2-3, para sellar con ello el pase a las semifinales.

Protagonista del cántico txuri urdin que sueña con la final de la Copa del Rey

Un gol que ha llevado a la afición de la Real Sociedad a dedicarle el cántico de moda que expresa el sueño de alcanzar la final de La Cartuja, que ya tiene fecha y hora. Con la música del tema de Bad Bunny 'Café con ron', el ingenio de los seguidores donostiarras ha convertido al delantero en el protagonista de esta singular versión: "Por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Sevilla... Orri Oskarsson".

Al respecto, el propio ariete nacido en Reykjavik ha agradecido ese gesto de cariño por parte de la hinchada realista, a la que espera corresponder. "Es muy popular, ¿no? Todos los compañeros en el vestuario siempre ponen muy alta la música, también mis amigos me mandan vídeos de cuando la cantó la afición en el partido contra el Elche. Quiero dar las gracias a la afición por cantarla en el estadio, después de cuatro meses de no jugar nada por la lesión. Creo que es muy bueno para mí y para el equipo”, señaló en Euskal Telebista.

La confianza de la Real Sociedad

A sus 21 años, y después de que la pasada campaña la Real Sociedad pagase 20 millones de euros por su pase al Copenhague, Óskarsson solo piensa en seguir dando pasos al frente y seguir creciendo. De este modo, desea responder a la confianza de un club que en el pasado mercado de enero decidió finalmente no incorporar a un delantero pese a que no son demasiados los efectivos con los que cuenta el técnico en dicha demarcación.

“Creo que cada día tengo mejores sensaciones y más confianza y sí creo que es mi mejor momento en esta temporada, pero quiero más. He tenido muchas lesiones y quiero ayudar al equipo el máximo. El gol contra el Alavés fue muy importante, porque fue el primero después de la lesión y también porque sirvió para clasificarnos para las semifinales”, apuntó.

Con la mente en La Cartuja

Ahora su próximo reto es ganarse la titularidad, algo que solo ha conseguido una vez en sus 11 encuentros de la presente campaña, ante un Real Oviedo frente al que cayó lesionado. Sin olvidar, por supuesto, el gran objetivo de la Copa del Rey. “Tenemos un partido más en Anoeta y estamos en una buena situación para poder ir a la final”, sentenció.