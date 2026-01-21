La Real Sociedad recupera efectivos en ataque: se suma a la causa Oskarsson

El equipo txuri-urdin, que atraviesa el mejor momento de toda la temporada después de un inicio de año 2026 en el que no conoce la derrota, ya está preparando el partido de este fin de semana de LaLiga contra el RC Celta, siendo la gran novedad en el entrenamiento la presencia del delantero islandés

Orri Oskarsson, delantero de la Real Sociedad, ha sido la gran novedad del entrenamiento que ha hecho este miércoles el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo el cual ya prepara el próximo partido de LaLiga que jugará este fin de semana contra el RC Celta. El islandés ha sido la noticia más positiva de una sesión de ejercicios efectuada en Zubieta en donde también ha habido presencia de canteranos a los que el técnico de Estados Unidos no les ha perdido ojo.

Orri Oskarsson se ha ejercitado con el resto de sus compañeros de la Real Sociedad cuando faltan apenas cuatro días para que el equipo vasco se mida al RC Celta en partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga. Esto no asegura la presencia del delantero en ese encuentro liguero ya que hay que ser muy cauto con el islandés que, a sus 21 años, está teniendo una temporada para olvidar por culpa de sus problemas físicos que apenas le han dejado jugar.

El plan de la Real Sociedad es que Orri Oskarsson entrena con normalidad y al mismo ritmo que sus compañeros de equipo en estos días. Si no sufre ninguna molestia o problema físico, el delantero puede convertirse en un nuevo efectivo para Pellegrino Matarazzo que considera al islandés como el mejor jugador para darle descanso a Mikel Oyarzabal que es el delantero centro titular. El de Estados Unidos no considera opción a Jon Karrikaburu al que la Real Sociedad le busca equipo en los últimos días del mercado de fichajes de invierno. Por tanto, es importante el regreso del islandés.

Orri Oskarsson se lesionó el pasado martes 13 de enero durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey que la Real Sociedad jugó contra CA Osasuna. El delantero saltó al terreno de juego en los últimos minutos del encuentro, concretamente en el 88', pero fue sustituido antes de que se iniciara la prórroga por unas molestias físicas de las que ahora parece ya recuperado.

La temporada de Orri Oskarsson en la Real Sociedad es para olvidar

Orri Oskarsson se está convirtiendo en uno de los peores fichajes de la historia de la Real Sociedad. Llegó en el verano de 2024 procedente del Copenhague a cambio de 20 millones de euros. El islandés no jugó demasiado la primera temporada porque Imanol Alguacil no tenía plena confianza en él. Esta segunda está siendo aún peor ya que por culpa de las lesiones sólo ha jugado 5 partidos y 115 minutos.