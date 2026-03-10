Dos opciones encima de la mesa con Remiro si no hay renovación

Este verano es fundamental para resolver el futuro del portero de la Real Sociedad que acaba contrato el 30 de junio de 2027. Las conversaciones por ahora no se han cerrado y en el club txuri-urdin echan balones fuera de manera pública cuando le preguntan por el tema

El futuro de Álex Remiro es uno de los asuntos que la Real Sociedad va a tener que abordar en el próximo mercado de fichajes de verano. El portero acaba contrato el 30 de junio de 2027 y, por tanto, el club txuri-urdin va a tener que tomar una decisión con el guardameta. Dos opciones hay sobre la mesa si no consigue llegar a un acuerdo para su renovación: o un traspaso o quedárselo con el riesgo que ello conlleva.

El futuro de Álex Remiro en la Real Sociedad está más en el aire que nunca. Las conversaciones para extender el contrato del guardameta no se han cerrado de momento y esto desemboca a que este verano el club vasco tenga que tomar decisiones con el que ha sido su cancerbero titular en las últimas temporadas.

Las opciones son dos, básicamente, si no consigue su renovación. La primera es un traspaso para conseguir algo de dinero. Bien es cierto que al acabar contrato en el verano de 2027, la cantidad de dinero que puede recaudar la Real Sociedad es menor a la esperada cuando se habla de un portero de la categoría de Remiro ya que al estar en el último año de relación contractual ningún equipo estará dispuesto a pagar mucho dinero. La segunda es que la Real Sociedad conserve a Remiro hasta que acabe su contrato, pero con el riesgo de que llegado a ese punto el guardameta de Cascante se marche gratis tras la temporada 2026/2027.

Así están las cosas ya que la Real Sociedad, por ahora, echa balones fuera acerca de la renovación de Álex Remiro cuando le preguntan sobre la misma. "No tenemos que preocuparnos por Álex, es un portero de un nivel muy alto, está teniendo un recorrido espectacular en el club, él sabe perfectamente que es muy importante para nosotros, lo va a seguir siendo y estamos muy tranquilos", afirmó el director deportivo Erik Bretos a comienzos de este mes de marzo.

Álex Remiro, por ahora, tranquilo con su renovación con la Real Sociedad

Hace unas semanas, Álex Remiro se mantuvo tranquilo cuando fue preguntado por su renovación con la Real Sociedad. "No, no ha habido contactos para renovar, ni hace falta preocuparse ni nada. Con Erik Bretos y con Jokin Aperribay la relación que tengo es increíble, magnífica, sincera, mucho respeto, muchísimo aprecio, y cuando haya que hablar de algo, va a seguir por esa línea la conversación".

De hecho, el guardameta reconoció que está centrado en lo resta de temporada. "En este momento no hemos hablado de nada, la temporada ha sido bastante, y está siendo bastante intensa desde el inicio, y no siento que sea el momento de hablar porque llevamos la primera vuelta peleando por lo que estamos peleando, creo que hay otras posibilidades".