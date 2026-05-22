Manolo González, técnico del Espanyol, sobre su continuidad: "No soy nadie para poner condiciones al club"

El entrenador perico antepuso al club a cualquier petición como jefe del vestuario. "Lo único que tengo que hacer es trabajar, dar una buena imagen del club y comportarme como tal", declaró

El Espanyol de Manolo González tendrá este próximo sábado la oportunidad de entrar en Europa si se dan una serie de resultados en la última jornada pero lo primero que deben hacer los pericos es vencer a la Real Sociedad en Cornellá. Manolo González ha vivido una temporada que llegó al final de 2025 en un punto álgido para los pericos y que en 2026 estuvo a punto de tornarse en tragedia si no llega a ser por las dos últimas victorias que permitieron la permanencia del equipo.

Sobre el futuro de Manolo González en el banquillo del Espanyol se habló mucho hasta que llegó la primera victoria de 2026 pero el técnico fue nuevamente cuestionado este viernes sobre su situación y dejó claro que aún tiene contrato con los catalanes.

El futuro de Manolo González como entrenador del Espanyol

Manolo González comentó que aún no se había sentado a hablar nada con el Espanyol sobre su continuidad de cara a la próxima temporada y apostó por pensar en el partido ante la Real Sociedad: "No he hablado nada del tema. Siempre he dicho que el club está por encima del entrenador, de los jugadores y de todo. Ahora mismo lo menos importante es mi tema. Lo importante es el partido de mañana, hacer un buen partido y ganar. Lo de entrenar o no entrenar no tiene importancia ahora mismo".

Al ser insistido sobre su futuro, Manolo González declaró que su trabajo es dar una buena imagen del club y que solo se dedicará a trabajar: "El club está por encima del míster, por encima de los jugadores y por encima de todo. Yo no soy nadie para poner condiciones al club. Tengo contrato y ya está. Lo único que tengo que hacer es trabajar, dar una buena imagen del club y comportarme como tal. Soy un trabajador más. A mí me toca trabajar, como he hecho desde el primer día".

La opciones europeas del Espanyol

El técnico del Espanyol no quiso hablar de que los pericos puedan entrar en Europa y solo se reafirmó en su idea de ganar a la Real Sociedad para dar una buena imagen ante la afición en el último partido del curso: "Nosotros saldremos a ganar, a intentar acabar la Liga con tres victorias consecutivas, que sería una buena manera de acabar. También acabar delante de la afición ganando en casa sería bonito y sobre todo hacer un buen partido. El partido de mañana, independientemente de todo, lo importante es mantener la actitud y la imagen que ha tenido el equipo".

Sobre esas opciones europeas, Manolo González recordó que a pesar de que en la primera vuelta el equipo iba arriba, el objetivo era la permanencia: "Todo el mundo sabe que el principal objetivo era salvarse. También es verdad que se hizo una primera vuelta espectacular. Hay que hacer un balance conjunto de todo lo que ha pasado. Pienso que hay muchas más lecturas que decir si hemos ganado o no estos partidos. Hay muchas lecturas de la primera vuelta y de la segunda".

Por último, Manolo González habló del aprendizaje que ha tenido este curso y de cómo ya avisó en la primera vuelta sobre el hecho de hablar de entrar en Europa: "Que nunca puedes dar nada por hecho. La Primera División es otro mundo. Si no estás bien, el rival te penaliza muchísimo. Y cuando entras en una mala dinámica, salir de ahí es muy difícil. Por eso siempre decía en la primera vuelta que había que tener cuidado con hablar de Europa. También quiero agradecer públicamente a Sergio Ortega el apoyo que me ha dado toda la temporada. Ha habido momentos muy duros en la segunda vuelta y es importante tener gente cerca que te apoye. Y también agradecer a fisios, médicos, staff y toda la gente que trabaja detrás y que nadie ve".