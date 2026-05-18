Manolo González activó al Espanyol a tiempo para lograr la permanencia en Primera División

El Espanyol despertó a tiempo: la victoria en El Sadar selló una permanencia que parecía escaparse y confirmó la reacción de un equipo que pasó del apagón total a dos golpes de orgullo decisivos. Ahora, los pericos celebrarán la salvación más sufrida ante su afición

El Espanyol ha conseguido salvarse en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports. La victoria ante Oasuna en El Sadar ha dejado sellada una permanencia que parecía complicarse al equipo de Manolo González, que ha estado hasta el 13 de mayo sin ganar un partido en 2026. El gallego ha conseguido activar a una plantilla que parecía apagada durante los últimos meses.

La resistencia ha sido clave en el Espanyol, tanto contra el Athletic Club en el RCDE Stadium como frente a Osasuna en El Sadar. Los de Manolo González se dieron cuenta de las dificultades que podría haber conllevado un nuevo tropiezo y mostraron una versión no antes vista anteriormente en 2026. Tras ello, los pericos celebrarán la permanencia, tan sufrida, ante su afición este fin de semana en el encuentro contra la Real Sociedad.

El Espanyol rompe su maldición: del caos al muro y con los goleadores de vuelta

El cambio en el Espanyol contra el Athletic Club fue determinante. No fue casualidad el 2-0 que tuvo lugar en el RCDE Stadium. Los de Manolo González convirtieron en aciertos los errores que tantos puntos les estaba costando en la clasificación. Transformaron las ocasiones en goles. Transformaron los ataques rivales en defensas imponentes. Un muro que, pese a los 11 remates de los Ernesto Valverde, Dmitrovic se volvió a hacer.

Además, el día que le tenía que salir todo de cara al Espanyol volvieron a aparecer sus goleadores. Pere Milla volvió a ver puerta cinco meses después, desde el choque, precisamente ante el Athletic Club en San Mamés, del pasado 22 de diciembre. Menos tiempo Kike García, pero fueron más de dos meses los que estuvo sin celebrar un tanto, lo que ha acusado tanto el conjunto de Manolo González hasta caer abajo en la clasificación de LaLiga.

El Espanyol golpea en El Sadar: eficacia letal, Dmitrovic gigante y permanencia sellada

Una situación similar se vivió en el duelo que enfrentó a Osasuna contra el Espanyol ayer domingo en El Sadar. Carlos Romero volvió a su mejor nivel para poner un gol que ponía la primera piedra en el camino del triunfo de los de Manolo González. El ejercicio de resistencia fue tal ante un equipo que respondió en la segunda parte con el tanto de Víctor Muñoz.

Aún así, los pericos dieron un golpe sobre la mesa para celebar con Kike García, que anotaba por segundo choque consecutivo, en un partido que daba un respiro total a los blanquiazules. Los datos del Osasuna - Espanyol reflejan lo que ha sido el equipo de Manolo González esta temporada: tres remates a puerta y dos goles.

A diferencia de los de Alessio Lisci, que remataron ocho veces entre los tres palos y se toparon con un Dmitrovic que fue uno de los motivos para que el club catalán celebrase la permanencia con el 1-2 final. El exportero del Sevilla ha firmado paradas sensacionales que marcan la diferencia para seguir o no en esta categoría, rescatando al equipo de Manolo González y serios apuros y logrando puntos con sus estiradas bajo palos.

Del borde del abismo a la salvación: Monchi decide que Manolo se queda y el Espanyol respira

La salvación del Espanyol en Primera División provocó la emoción de Manolo González en rueda de prensa. El técnico gallego no pudo evitar abrirse delante de los medios de comunicación tras el sufrimiento del equipo perico, que ha firmado en lo que llevamos de año 12 derrotas, lo que le hico caer a los puestos bajos de la clasificación de LaLiga EA Sports.

Sin embargo, las dos victorias consecutivas ante Athletic Club y Osasuna han podido confirmar la continuidad de Manolo González en el Espanyol. Monchi ha llegado a la entidad perica con las ideas claras y, pese a sonar nombres como el de José Bordalás, todo hace indicar que el gallego seguirá llevando el timón del vestuario blanquiazul.

Pese a una desastrosa segunda vuelta en LaLiga, el Espanyol le ha dado la vuelta a la tortilla cambiando drásticamente una situación de infarto en el club. Sin embargo, se activó a tiempo un equipo que le dejó muy debilitado caer derrotado en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, pero supo reponerse y sellar la permanencia en Primera División, seguramente la más reñida que se recuerda en LaLiga EA Sports.