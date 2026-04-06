Paco Jémez se ofrece: "Si creen que puedo ayudarles, lo valoraré"

“Si hay algún equipo que no tiene entrenador y que cree que yo puedo ayudarle, yo lo valoraré. Vamos, quiero entrenar en España”, deja claro un Paco Jémez que está viviendo una experiencia espectacular en Inglaterra

Está siendo fructífera la experiencia de Paco Jémez en Inglaterra, donde arribó como segundo entrenador del West Ham de la mano de Nuno Espírito Santo. Todo ello, a pesar de que el conjunto londinense se haya quedado a las puertas de Wembley, siendo eliminado por el Leeds United en una noche dramática de FA Cup en la que casi rozó la clasificación, cayendo finalmente en la tanda de penaltis.

Desde que aterrizó en tierras británicas para ayudar a Nuno, su West Ham ha resucitado y en la Premier está ya tan sólo a un punto de la salvación. Una experiencia que, en palabras del propio Jémez, está siendo “espectacular”.

Pese a ello, no se olvida el canario Paco Jémez de LaLiga EA Sports, a la que le encantaría volver como primer entrenador, haciéndose con algún banquillo. Preguntado en Radio Nacional de España por la posibilidad de dirigir a un equipo español y cuál sería su preferencia, Jémez lo dejó claro: “Te diría que cualquier me vale. No quiero decirte ninguno en particular. Primero, porque son equipos que tienen entrenador. Otra cosa es que se esté rumoreando que se pueden marchar… Entonces no quiero decirte yo, por ejemplo el Real Madrid, porque tiene un gran entrenador que está haciendo un gran trabajo y yo siempre he querido escapar de esas situaciones”.

Paco Jémez: "Quiero entrenar en España"

Eludida la polémica por el experimentado preparador, tampoco quiso dejar pie a la especulación Jémez, ofreciéndose a la posibilidad de volver: “Si hay algún equipo que no tiene entrenador y que cree que yo puedo ayudarle, yo lo valoraré. Vamos, quiero entrenar en España”.

Algo similar a lo expuesto días antes en una entrevista con As, donde fue a más y se refirió directamente al Rayo Vallecano, el club más importantes para Jémez, al que incluso iría como segundo entrenador si hace falta: “No me gusta responder a estas preguntas porque la gente las malinterpreta. El Rayo ha sido posiblemente el equipo más importante de mi vida y, mientras tenga entrenador, no me gusta hablar de estas cosas. El día que no lo tenga y crea que necesita una persona como yo no va a haber ningún problema. No me gusta hablar de estas cosas porque luego alguno no entiende bien y dice que me estoy ofreciendo. No tengo ya edad para andar ofreciéndome... Si tú me preguntas, yo te respondo. Si algún día el Rayo me necesita, incluso de segundo entrenador, no tengo ningún problema”.

Paco Jémez, seleccionador

Y es que Paco Jémez tiene claro que no lo haría por dinero, sino por el "cariño" que le tiene a un club como el vallecano. Un Paco Jémez que bien pudo haberse convertido en seleccionador de Irán, como él mismo llegó a confirmar: "Sonó bastante y doy fe de que hubo posibilidades, pero no fue adelante. Estaba muy a gusto en el Tractor. Cuando llegas a un país tan distinto del tuyo, el día a día no se hace fácil. El idioma es imposible de coger e íbamos con un traductor a todos lados, ellos tienen sus costumbres y tú las tuyas, respetándonos... La gente allí hacía porque nos sintiéramos bien".