El resurgir del Real Oviedo tiene nombre propio: Fede Viñas

El Real Oviedo ha encontrado un hilo de esperanza en la lucha por la permanencia en LaLiga tras su victoria ante el Sevilla FC. En un momento crítico de la temporada, el equipo asturiano se agarra al rendimiento de Fede Viñas, decisivo una vez más, y al liderazgo de Santi Cazorla, que ha reflejado el sentir del vestuario tras el partido

La última victoria en el Carlos Tartiere no fue una más para el Real Oviedo. Llegaba tras un golpe duro frente al Levante y con el equipo todavía como colista de LaLiga. Sin embargo, el triunfo ante el Sevilla ha cambiado el ánimo de un grupo que vuelve a creer en el objetivo.

Un delantero que sostiene al equipo

El partido volvió a demostrar que el Oviedo ha encontrado en el balón parado una de sus principales armas. En el minuto 32, un saque de esquina ejecutado por Alberto Reina terminó en la cabeza de Fede Viñas, que firmó un remate académico para hacer el único gol del encuentro.

No es casualidad. El delantero uruguayo suma ya siete tantos esta temporada y se ha convertido en una pieza clave en los planes de Guillermo Almada. Su impacto va más allá de las cifras: es el jugador que está sosteniendo al equipo en los momentos más delicados.

Un partido condicionado antes del descanso

El encuentro se inclinó todavía más a favor del Oviedo pocos minutos después del gol. En el minuto 38, el Sevilla se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Tanguy Nianzou, que cometió una falta sobre el propio Viñas.

Esa inferioridad condicionó el resto del partido. El conjunto carbayón supo gestionar la ventaja en la segunda mitad, con más control del balón y sin conceder ocasiones claras a un rival que no encontró soluciones.

El mensaje de Cazorla refleja la realidad

Tras el encuentro, la figura de Santi Cazorla volvió a emerger como referencia dentro y fuera del campo. El capitán quiso destacar públicamente la importancia de Viñas con un mensaje en redes sociales que resume perfectamente el momento del equipo.

El internacional español escribió “no cojas ni un resfriado, por dios” junto a una imagen de la celebración del gol, acompañándolo además de un “Don Fede Viñas”. Un reconocimiento que refleja la dependencia actual del equipo respecto al delantero uruguayo.

El Oviedo vuelve a creer

A falta de ocho jornadas para el final, la permanencia sigue siendo complicada, pero el triunfo ha reactivado la fe del vestuario y de la afición. El equipo ha demostrado que puede competir en este tramo final y que tiene argumentos para pelear hasta el último partido.

Con 24 puntos, aunque el equipo asturiano sigue colista en LaLiga, la salvación ya se establece a 7 puntos, donde el propio Sevilla es quién marca el límite entre la permanencia y el descenso a Segunda división.

En ese escenario, el nombre de Fede Viñas se ha convertido en el gran símbolo del resurgir. Y mientras siga marcando, el Real Oviedo tendrá motivos para creer en algo que hace apenas unos días parecía imposible, cuando restan ocho jornada para que finalice la temporada.