Guido Rodríguez dispara su renovación

El Valencia sigue detrás de un Guido Rodríguez que no se ha pronunciado acerca de su renovación, cumpliendo contrato con el equipo de Mestalla en junio. Dos goles ante el Celta elevan el caché del futbolista y exige un esfuerzo extra al club che

El Valencia volvió a caer derrotado en casa y en esta ocasión lo hizo ante un Celta de Vigo que se llevó el gato al agua y los tres puntos. El conjunto de Carlos Corberán, aunque no brilló sobre el terreno de juego, dejó algunas buenas sensaciones, especialmente en el centro del campo dónde Guido Rodríguez acaparó todos los focos. El argentino, que cumple contrato en junio, sigue sin pronunciarse acerca de su futuro y subiendo su caché a cada jornada que pasa. Con un doblete ante el Celta, Guido dispara su renovación y obliga al Valencia a apretar de cara a poder seguir contando con los servicios del futbolista campeón del mundo.

Dos goles ante el Celta elevan el caché de Guido Rodríguez

Con su futuro en el aire y con el Valencia detrás para convencer al argentino de renovar, Guido Rodríguez sigue elevando su valor con actuaciones estelares y acaparando todos los focos. Su última gran función, ante el Celta de Vigo, terminó con el primer doblete de su carrera en LaLiga, lo que otorga más caché al mediocentro a la hora de exigir una mejora en su contrato para seguir vistiendo la camiseta del club che. Además, sus tantos y actuaciones también empiezan a destacar en Europa tras un periodo de apagón en el West Ham. El campeón del mundo se estrenó como goleador con la camiseta blanquinegra adelantando al Valencia en el minuto 12 de partido al cazar un rechace en el área que convirtió en gol con un derechazo ajustado al palo y ya en el 93 marcó el 2-3 a pase de Sadiq Umar desde la frontal del área, pero el empuje final no fue suficiente.

Carlos Corberán quiere a Guido Rodríguez en el Valencia

Antes del encuentro y de la exhibición de Guido Rodríguez, Carlos Corberán ya dejó caer la importancia del argentino en sus planes, dando un toque de atención a la directiva que debe apretar para cerrar la renovación y amarrar al futbolista. "Entiendo eso... pero creo en la inteligencia de todo el equipo. Cuando un equipo entiende el juego de la misma manera, pues es más fácil hacerlo. Un equipo no puede jugar bien si el entrenador es solo capaz de llegar a un jugador. Todos debemos entender el juego de la misma manera. Luego hay jugadores que tienen unos estímulos diferentes. Pero un equipo funciona bien cuando entendemos el juego todos bien. Guido es un jugador que tiene experiencia, liderazgo, forma parte de su carácter. Eso siempre es positivo", sentenció el entrenador del Valencia.