Una derrota lo cambia todo en el Valencia: César Tárrega contradice a Hugo Duro

Tras la victoria ante el Sevilla, el delantero che habló abiertamente de la posibilidad de pelear por un billete continental, pero después de caer ante el Celta de Vigo, su compañero asegura que "la palabra Europa la están creando los medios"

El Valencia regresó a las andadas ante el Celta de Vigo. Tras firmar antes del parón uno de sus mejores partidos de la temporada en el Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla FC (0-2), el equipo adiestrado por Carlos Corberán se vio superado este pasado domingo por un conjunto gallego que remontó en la segunda mitad el tanto inicial de Guido Rodríguez, que ajustó el marcador con su doblete ya en la prolongación, sin tiempo para más.

A la misma distancia de Europa y del descenso

Con esta derrota, el conjunto che queda en la decimotercera posición de LaLiga, a la misma distancia, seis puntos, del descenso que de la séptima plaza, que a priori servirá para jugar una competición continental. Pero con ocho jornadas por delante, en Mestalla no se atreven a marcar un objetivo. El discurso del partido a partido es el que impera en el vestuario. Aunque no cabe duda de que tras el último triunfo se había disparado la ilusión de poder pelear por la zona noble en esta recta final del campeonato.

Hugo Duro puso una premisa: "Correr como nadie"

"Siempre lo digo: Europa no se puede quedar en palabras, lo marca el césped. Tenemos que ser 11 guerreros, correr como nadie. Cuando estamos a nivel de correr y competir es muy difícil ganarnos. Primero, no nos puede faltar el dejarnos una gota de sudor", señaló por ejemplo Hugo Duro, tomando como referencia la buena actuación de su equipo en Nervión para agarrarse a ese sueño.

Pero un solo resultado lo cambia todo en el fútbol y el tropiezo sufrido ante el Celta de Vigo ha hecho que cunda de nuevo el desánimo en la afición. Al respecto, César Tárrega no ha querido alimentar falsas esperanzas entre la hinchada valencianista, desdiciendo de algún modo a su compañero, que sí defendió la posibilidad de luchar por cotas mayores siempre que el equipo sea capaz de rendir a su máximo nivel.

César Tárrega señala a la prensa

“La palabra Europa la están creando los medios. Nosotros vamos, como siempre hemos dicho, partido a partido. Nosotros siempre miramos hacia arriba porque somos exigentes con nosotros mismos, sabemos de lo que somos capaces”, aseguró el central de Aldaia, que se mostró comprensivo con el enfado de una afición que señaló al banquillo y dejó patente su malestar con pitos, aunque le hizo ver cuál es la realidad del Valencia.

Comprede el enfado de la afición

"Claro que entiendo la frustración, pero también hay que ser realistas. El equipo ha estado toda la temporada luchando en la parte baja. Venimos de donde venimos, hay que saberlo también. El equipo está peleando por conseguir los tres puntos en cada partido y eso la gente tiene que entender, que nosotros en ningún momento vamos a dejar de intentarlo y no por el resultado de hoy vamos a estar más pesimistas o con menos ganas de luchar”, destacó.

Dos salidas consecutivas que pueden ser clave

"Salimos cada partido a ganar, queríamos darle continuidad al partido de Sevilla, en el que el equipo demostró buena imagen. En la primera parte el equipo se mostró muy sólido y no ha generado prácticamente nada el Celta. Sí que es cierto que no podemos permitir que en dos minutos den la vuelta al partido”, añadió el defensor che, que sólo piensa ya en hacer borrón y cuenta nueva para afrontar dos salidas consecutivas ante rivales de la zona baja como Elche y Mallorca. Dos citas que pueden devolver al Valencia al fango de la dura pelea por la permanencia o sacarlo definitivamente del pozo. "Hay que ser autocríticos y analizar lo que ha salido mal para trabajarlo y corregirlo”, zanjó.