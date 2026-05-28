La opción de Jesús Vázquez para reforzar el lateral izquierdo del Celta de Vigo

El jugador de 23 años tiene contrato con el Valencia dos años más, aunque los gallegos han puestos sus ojos en él para posición prioritaria en el mercado

El lateral izquierdo es uno de los puestos prioritarios para reforzar por parte del Celta de Vigo en el mercado veraniego con vistas al próximo curso en el que repite en Europa y ahí ha aparecido el nombre de Jesús Vázquez como candidato. El extremeño tiene contrato con el Valencia hasta el verano de 2028, aunque la entidad gallega podría mover ficha para hacerse con sus servicios.

Son varios los nombres que la dirección deportiva del Celta de Vigo maneja para ese puesto de lateral izquierdo y, según À Punt Ràdio en Valencia, el de Jesús Vázquez está subrayado con fuerza y hace tiempo que la entidad celeste viene siguiendo los pasos del lateral izquierdo de 23 años y que hace una temporada renovaba con el Valencia.

Jesús Vázquez y la competencia con Gayá en el Valencia

La competencia en el Valencia en esa posición con José Luis Gayá, capitán y uno de los fijos en el cuadro valencianista, dificulta que Jesús Vázquez tenga más opciones de ahí que el Celta de Vigo pudiera ser un interesante destino para el jugador. Aunque no ha habido movimientos entre clubes, según la citada información, el club gallego podría mover ficha en próximas fechas.

Con todo, Jesús Vázquez ha participado esta temporada en 29 partidos con el Valencia entre LALIGA y la Copa del Rey, si bien es cierto que únicamente en 12 de ellos como titular. Se trata de un lateral de vocación ofensiva que esta temporada incluso ha marcado un gol. El futbolista podría entrar en los deseos del Celta. Según el portal especializado Transfermarkt, su tasación está en 4 millones de euros.

No es el único nombre que maneja el Celta de Vigo para esa posición. Otro candidato es Javi Galán, quien ya estuvo durante dos temporadas en las filas del Celta de Vigo. Tras acabar su contrato con Osasuna, con el que firmó sólo por media temporada, es un jugador libre apetecible para varios equipos que saben del potencial de este lateral.

Necesidades del Celta en el lateral zurdo

El caso es que el Celta de Vigo, que este año volverá a jugar en tres competiciones al clasificarse para Europa, tiene claro que necesita reforzar el flanco izquierdo. Pendientes de lo que suceda con Óscar Mingueza, que finaliza contrato y no ha respondido a la oferta de renovación celtiña, Claudio Giráldez necesita más efectivos para la zona.

Sergio Carreira fue uno de los habituales en el lateral izquierdo, acomodado en esa posición, y seguramente vaya a repetir como activo en esa posición. También regresará al equipo Manu Sánchez, tras finalizar su cesión en el Levante, aunque todo apunta a que el futbolista finalmente no se quedará en el club de Balaídos.