Miguel Román suma y sigue: el centrocampista acorta sus vacaciones y toca balón

El canterano se lesionó el pasado mes de marzo con una fractura en la base del quinto metatarsiano de su pie izquierdo y quiere estar listo para iniciar la pretemporada

Miguel Román, centrocampista del Celta de Vigo, continúa dando pasos en su proceso de recuperación, después de que el jugador sufriera el pasado mes de marzo una fractura en la base del quinto metatarsiano de su pie izquierdo. El de Gondomar ya ha estado tocando balón sobre el césped en solitario.

Ha sido el propio Miguel Román, a través de sus redes sociales, el que ha mostrado los avances en su recuperación. El joven jugador se podía correteando con la pelota en sus pies y realizando algunos cambios de dirección. Unos pasos más para el que fue una de las sensaciones de la campaña en el Celta y que tuvo que pasar por el quirófano.

Menos vacaciones para Miguel Román

Aunque los futbolistas del Celta de Vigo ya se encuentran de vacaciones, de las que volverán el 6 de julio, Miguel Román ha querido aprovechar este días para seguir con su puesta a punto tras la lesión que le impide jugar desde marzo. El de Gondomar continúa cumpliendo los plazos para poder volver a las órdenes de Claudio Giráldez.

Está previsto que Miguel Román se vaya en unos días de vacaciones, de la misma manera que regresara antes que el resto de sus compañeros. La idea es continúe avanzando y tomando sensaciones para poder estar con normalidad en el arranque de la pretemporada con sus compañeros.

Una noticia positiva para un futbolista que dio un interesante paso adelante esta temporada y que tantas ilusiones había despertado en el celtismo por su evolución y edad. Sin embargo, todo se torció en el mes de marzo con la lesión. Fue en un entrenamiento en el que rompía la base del quinto metatarsiano de su pie izquierdo.

Un llamativo crecimiento de Miguel Román

Un contratiempo que provocó que Miguel Román tuviera que ser operado para subsanar la lesión y comenzaba así una recuperación estimada en unos tres meses. Le hacían perderse la temporada y ahora los plazos nuevamente lo colocan casi en la casilla de salida, antes de que el jugador se rompiera.

Después de un arranque sin tanto peso, la temporada de Miguel Román había ido creciendo de manera llamativa desde el otoño. El canterano se terminó de ganar un puesto con mayor asiduidad en las alineaciones de Claudio Giráldez, quien sabía a la perfección de las prestaciones de este jugador de 23 años.

Hasta la señalada lesión del mes de marzo participó en 29 partidos entre las distintas competiciones. En ellos Miguel Román ha marcado un gol y ha dado tres asistencias, además de convertirse en un referente en el mediocampo del Celta de Vigo, algo que buscará que nuevamente sea así el próximo curso.