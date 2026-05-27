Vuelta el 6 de julio, trabajo en Afouteza y minigira en el extranjero: los primeros detalles de la pretemporada del Celta de Vigo

Los futbolistas celestes disfrutan de algo más de un mes de vacaciones antes del trabajo veraniego que tendrá muchos puntos en común con la planificación de hace un año

Aunque la temporada del Celta de Vigo acababa hace unos días, con el triunfo ante el Sevilla FC y el billete para la Europa League, la entidad gallega ya mira al futuro y al próximo curso. Los futbolistas dispondrán de algo más de un mes de vacaciones antes de ponerse a las órdenes de Claudio Giráldez e iniciar la pretemporada.

El trabajo preparatorio de verano del Celta de Vigo será muy similar al del curso pasado. Para la primera semana de julio, concretamente el día 6, están citados los jugadores para que vayan pasando los preceptivos reconocimientos médicos. Será en diferentes turnos repartidos en tres jornadas.

Trabajo en Afouteza y minigira en el extranjero

Otra de las situaciones que se repetirán en este pretemporada es que la mayor parte de ella se realizará en casa, en Afouteza. Un decisión que le hará jugar al Celta de Vigo sus primeros amistosos ante rivales cercanos. No han trascendido aún los nombres de los equipos contra los que se irán preparando los de Claudio Giráldez.

Además, el Celta de Vigo tiene previsto realizar una minigira en el extranjero. Probablemente sea en el tramo final de la preparación veraniega. Unos días en los que los celestes se enfrentarán a rivales de más entidad para ir ultimando la puesta a punto del equipo gallego.

Queda aún mucho por delante pero la pretemporada va perfilando sus detalles. Todo para que el equipo llegue en las mejores condiciones posibles a un año tan ilusionante como exigente. Por segunda ocasión de manera consecutiva, los de Claudio Giráldez tendrán que ir simultaneando LALIGA, con la Copa del Rey y la Europa League.

Trabajo para la dirección deportiva del Celta de Vigo

Habrá que esperar también para conocer en las semanas veraniegas la composición definitiva de la plantilla del Celta de Vigo. De momento, con Iago Aspas confirmado por un año más en los terrenos de juego, deben irse cristalizando y confirmando otros movimientos.

Desde si continuarán jugadores como Marcos Alonso y Óscar Mingueza, cuyos contratos acaban este próximo 30 de junio y acerca los que el club se ha movido para su continuidad, a asuntos como el de Ilaix Moriba y el fuerte interés de equipos de la Premier League como el Aston Villa. El futuro de Fer López, la posible llegada de Aleix Febas procedente del Elche son otros asuntos que se deben ir resolviendo en un intenso verano.

Ahora de momento, al margen de los mundialistas, llegan las vacaciones para los jugadores del Celta de Vigo y el intenso trabajo de la dirección deportiva encabezada por Marco Garcés.