El penúltimo paso de Aleix Febas antes de llegar al Celta de Vigo

El centrocampista se ha despedido del Elche y ahora con la carta de libertad bajo el brazo todo apunta a que se convertirá en jugador celeste

Los caminos de Aleix Febas y el Celta de Vigo apuntan a que se encontrarán este verano. El centrocampista se convertirá en uno de los refuerzos del conjunto de Claudio Giráldez de cara a un curso en el que nuevamente habrá tres competiciones en disputa. El penúltimo paso para la llegada del futbolista se ha producido este miércoles con su salida del Elche.

Entre lágrimas, Aleix Febas cerraba una etapa en el conjunto ilicitano donde ha crecido. Una despedida donde no se ha querido pronunciar sobre su futuro, aunque ha dejado algunas pistas. De momento no puedo decir nada más y diciendo eso ya digo mucho. De momento solo puedo decir que quiero vivir otras experiencias que aquí no puedo cumplir", apuntaba el jugador que ha añadido: "Si hubiese sido por tema económico tenía ofertas de otros países. Siempre he priorizado lo deportivo y así va a seguir siendo".

Aleix Febas cuenta con la carta de libertad

El caso es que Aleix Febas cuenta con la carta de libertad y desde hace algún tiempo el Celta de Vigo se ha movido para hacerse con sus servicios. Una circunstancia que debería cristalizarse pronto para que el jugador de 30 años recale en Balaídos y se haga oficial su contratación como refuerzo celeste para el mediocampo.

Aleix Febas es un jugador que encaja a la perfección en la idea de juego del actual Celta de Vigo que dirige Claudio Giráldez. Un elemento que debe aportar más fútbol a las zonas interiores de los vigueses y que viene avalado por su año con el Elche, donde fue un indiscutible de Eder Sarabia. Fueron 37 partidos en los que participó en los que marcó dos goles y dos asistencias.

Los movimientos del Celta por Aleix Febas se vienen produciendo hace tiempo, conscientes de la oportunidad de mercado de un futbolista por el que no deberá pagar traspaso alguno. La anticipación en estos casos es clave y el jugador contaba con ofertas tanto de España como de fuera tras su interesante año con los ilicitanos.

Movimientos en el mediocampo del Celta

La incorporación de Aleix Febas potenciará el mediocampo del Celta de Vigo, donde también hay nombres propios que están en el aire su continuidad. Es el caso de Ilaix Moriba, jugador con cartel por lo realizado esta campaña, y que puede suponer una interesante plusvalía para el club gallego si finalmente se concretara alguna de los movimientos que se vienen produciendo desde Inglaterra, como el caso del Aston Villa de Unai Emery.

Futbolistas como Miguel Román, que en el último tramo de la temporada no pudo estar disponible por lesión, Hugo Sotelo, Matías Vecino, también lesionado en las últimas fechas y Damián, que regresará a Balaídos tras su cesión al Racing de Santander, son otros de los elementos del mediocampo vigués. Ahora todo apunta a que se unirá Aleix Febas, quien ha dado el penúltimo paso antes de llegar al Celta con la emotiva despedida al Celta. El verano no ha hecho más que comenzar.