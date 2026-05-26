El Celta, obligado a vender antes del 30 de junio para cuadrar cuentas

Ni la clasificación, de nuevo, para jugar la UEFA Europa League durante la siguiente temporada ha permitido equilibrar la económica al conjunto gallego. Marián Mouriño ha anunciado que el RC Celta ha bajado su necesidad de vender a la mitad gracias al buen hacer durante esta campaña

Marián Mouriño, presidenta del RC Celta, ha dicho que el club debe vender por 15/16 millones de euros antes del 30 de junio.@RCCelta

El RC Celta ha entrado en una cuenta atrás según ha revelado su presidenta, Marián Mouriño, aprovechando la rueda de prensa para celebrar la renovación de Iago Aspas. El club gallego, a pesar de su buena temporada en LaLiga y en la UEFA Europa League, tiene exigencias económicas que le obligan a realizar ventas de algún futbolista antes del 30 junio para balancear sus cuentas. Y eso que el club celeste ha podido descender la cantidad a la mitad durante esta campaña.

El RC Celta ya sabía que debía vender por 32 millones de euros antes del 30 de junio para cuadrar cuentas, pero el buen desempeño del equipo que entrena Claudio Giráldez en LaLiga y también en la UEFA Europa League ha hecho que ahora el club gallego sólo tenga que recaudar en ventas entre los 15 y 16 millones de euros.

Marián Mouriño, presidenta del RC Celta, ha sido la encargada de confirmar este puntos de manera pública. "Tengo que sacar la calculadora. Es un tema que estoy bastante pendiente y cerrando casi los números. Necesitamos entre 15 y 16 millones de una posible venta antes del 30 de junio para cuadrar los números".

Ilaix Moriba como posible solución para equilibrar las cuentas del RC Celta

Con esta tesitura, todas las miradas están puestas en Ilaix Moriba. El centrocampista ha realizado una gran temporada con el RC Celta y cuenta con el seguimiento de equipos de la Premier League, los cuales tienen el suficiente músculo económico para saciar las exigencias del club gallego.

De hecho, el RC Celta tiene la intención de darle salida a Ilaix Moriba en este mercado de fichajes de verano que se va a abrir en breve siempre y cuando la oferta sea de 20 millones de euros. Esa cantidad de dinero le permitiría al RC Celta no tener que deshacerse de más jugadores con la vista puesta en una siguiente temporada en la que volverá a tener una campaña exigente debido a que debe participar en tres competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League y Copa del Rey).

No hay que olvidar que el RC Celta tiene a otros jugadores interesantes como Miguel Román, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Javi Rueda o Sergio Carreira en plantilla, pero el equipo gallego prefiere mantener a los canteranos y ir creciendo con ellos. Es por ello que se prefiere una salida de Ilaix Moriba que además dejaría más dinero en caja.

Marián Mouriño, presidenta del RC Celta, ha explicado que el buen rendimiento del equipo sobre el terreno de juego -ha vuelto a ser sexto en LaLiga y a clasificarse para jugar la UEFA Europa League y alcanzar los cuartos de final en ese torneo europeo- le ha hecho reducir a la mitad los objetivos en ventas antes del 30 de junio. "De 32 millones de euros con los que se empezó la temporada a 16 millones de euros. Hemos hecho un excelente trabajo, sobre todo en el terreno de juego pasando rondas en Europa y consiguiendo mejores objetivos".