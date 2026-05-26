Pablo Durán, delantero del RC Celta, pasa por el quirófano: tiempo de baja

El atacante del RC Celta se ha tenido que operar para solucionar los problemas que ha tenido, y que le han lastrado, en el hombro izquierdo durante esta temporada. El de Tomiño estará alejado de los terrenos de juego varios meses y se perderá, casi con total probabilidad, el inicio de la siguiente campaña

El RC Celta ha anunciado que Pablo Durán ha pasado por el quirófano, una vez ha terminado la temporada, para poner fin a sus problemas en el hombro izquierdo los cuales le han lastrado durante la campaña que recién ha finalizado. El atacante, de 24 años, espera así poder estar a tope durante la siguiente temporada la cual, a priori, no podrá iniciar ya que el club gallego estima que el tiempo de recuperación es de unos tres meses.

Pablo Durán, delantero del RC Celta, estará unos tres meses de baja

Pablo Durán, futbolista del RC Celta, ha sido operado con éxito en la mañana de este martes para solucionar las molestias que viene arrastrando en su hombro izquierdo durante toda la temporada según ha anunciado el club gallego en un escueto comunicado.

Pablo Durán ha tenido problemas en su hombro izquierdo durante el mes de diciembre y ha tenido que ir con mucho cuidado mientras ha disputado partidos porque la articulación se le salía. Una incomodidad que quiere que no ocurra más. De ahí que se haya operado.

El RC Celta también ha señalado que Pablo Durán estará de baja unos tres meses. Es decir que si se ha operado a finales del mes de mayo, lo normal es que el de Tomiño regrese a los terrenos de juego en los últimos días de agosto o principios de septiembre. Teniendo en cuenta que el inicio de LaLiga está fijado para el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto, todo apunta a que Pablo Durán se va a perder el comienzo de la siguiente temporada.

Pablo Durán ha sido un jugador importante en el RC Celta de Claudio Giráldez en la temporada recién finalizada en la que ha disputado un total de 40 partidos y 1.876 minutos en los que ha marcado 5 goles y ha dado 2 asistencias. Pablo Durán ha sido un excelente complemento en la delantera del RC Celta ya que el futbolista ha sido un relevo de garantías para Borja Iglesias, Williot Swedberg, Iago Aspas o Ferran Jutglà.

El comunicado del RC Celta anunciado la operación de hombro de Pablo Durán

'Pablo Durán fue operado esta mañana para tratar la inestabilidad en su hombro izquierdo que le había causado molestias durante la temporada. La intervención, pendiente hasta el final de la competición, se realizó con éxito en el Hospital Fremap de Vigo.

La intervención fue realizada por el Dr. Domingo Carpintero, jefe de servicios del centro y especialista en cirugía de hombro, con la colaboración del Dr. Cota.

El joven comenzará el proceso de rehabilitación en los próximos días. Se espera que esté de baja durante unos tres meses.

El club le desea una pronta y completa recuperación'.