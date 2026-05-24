Radu deja claro su futuro justo antes de que se abra el mercado de fichajes

El portero rumano ha sido una de las piezas clave para que el equipo gallego termine en la sexta posición de LaLiga. El guardameta ha solucionado el problema que ha tenido en las últimas temporadas el RC Celta del que no piensa marcharse en este momento

Ionut Radu ha sido una de las grandes noticias del RC Celta en esta temporada. El rumano fue fichado para solucionar el problema que ha tenido en las últimas campaña el equipo gallego en la portería y ha cumplido con el reto ya que Radu ha sido una pieza clave para el conjunto que entrena Claudio Giráldez acabe en la sexta posición de la clasificación de LaLiga. Radu ha encontrado su sitio en el RC Celta y ha dejado claro su futuro deportivo ahora que va a comenzar el mercado de fichajes de verano.

Radu no piensa marcharse del RC Celta con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029. "Es mi casa. Me gusta mucho estar aquí. Yo me quedo. No lo tengo que pensar, el Celta me ha dado mucho y yo quiero dar mucho al Celta".

Ionut Radu ha sido el portero titular para Claudio Giráldez ya que ha disputado un total de 50 partidos y 4.500 minutos, jugando prácticamente todo, ya que el técnico gallego no ha tenido confianza en sus suplentes. De este modo, a sus 28 años, Radu no quiere saber nada del mercado de fichajes de verano que se abre de manera oficial el 1 de julio. El RC Celta, por su parte, no quiere desprenderse del portero ya que es difícil que encuentre un guardameta que dé el rendimiento que ha dado el rumano en esta temporada.

Radu, feliz por la temporada que ha hecho el RC Celta

Radu se mostró muy satisfecho y feliz por la temporada que ha hecho el RC Celta. "Muy feliz por el equipo, por la ciudad, por la afición, por todo lo que ha pasado este año. Estoy muy agradecido. Tenemos que disfrutar de los momentos buenos, tenemos un grupo increíble".

El equipo gallego ha terminado en la sexta posición de LaLiga, volviendo a clasificarse para disputar la UEFA Europa League la siguiente campaña. Un torneo en que la temporada recién acaba alcanzó los cuartos de final, cayendo frente al Friburgo. El siguiente reto para el RC Celta será igualar.

Radu también se mostró muy contento porque la capacidad de reacción del RC Celta en este final de temporada. "Fuimos capaces de salir del momento negativo que hemos tenido. Para mí somos como una familia y es nuestra fuerza. Tenemos ganas de que llegue el próximo año para hacer más porque sé que podemos hacer más".

No hay que olvidar que justo después de la eliminación de la UEFA Europa League, el equipo gallego atravesó una crisis de resultados que, por momentos, puso en peligro su sexta posición en la clasificación de LaLiga ya que equipos como el Getafe CF se acercaron mucho.