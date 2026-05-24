Claudio Giráldez: "Va a ser muy difícil repetir este año"

El míster gallego termina el curso clasificando al Celta para la Europa League siendo uno de los grandes héroes tanto para el club como para la afición: "Nos hemos dejado el alma, ha merecido la pena"

Claudio Giráldez compareció feliz, relajado y visiblemente orgulloso después de que el Celta de Vigo certificara su clasificación para la próxima Europa League tras vencer al Sevilla FC en Balaídos. El técnico gallego puso en valor el cierre de temporada de su equipo, agradeció el compromiso de toda la plantilla y volvió a insistir en la necesidad de mantener la humildad pese al enorme crecimiento competitivo del club.

El míster gallego vivió una de las noches más especiales desde que aterrizó en el banquillo del Celta. Balaídos terminó convertido en una fiesta entre jugadores, cuerpo técnico y afición. Sobre el césped, con el estadio todavía celebrando el regreso europeo del equipo gallego, Giráldez tomó la palabra junto a la presidenta Marián Mouriño y el capitán Iago Aspas. El técnico quiso poner en valor el esfuerzo colectivo de toda la temporada y el crecimiento de un equipo que vuelve a instalarse entre los mejores del campeonato.

"La afición se merecía este cierre de temporada porque sabemos que no hemos estado bien en casa, y era un día perfecto para saldar esa deuda, con momentos muy buenos de juego y sin sufrir. Y los jugadores también merecían despedir así un año espectacular, intenso y que va a ser muy difícil de repetir. Ha sido un día redondo", resumió ante los medios.

El técnico del Celta volvió a dejar claro que la clasificación europea tiene muchísimo valor dentro de la realidad del club, especialmente después de haber logrado consolidar un proyecto reconocible y competitivo en muy poco tiempo. "Estos jugadores han conseguido superar una temporada que parecía insuperable. Muy orgulloso de mis jugadores y del cuerpo técnico, nos hemos dejado el alma. Ha merecido mucho la pena", afirmó emocionado.

"Ha sido un año intenso"

El entrenador celeste insistió en la enorme dificultad que ha tenido el curso y destacó especialmente la unión interna que ha existido en el club durante los momentos más complicados. "Ha sido un año intenso, con momentos felices y no tanto, en el que hemos estado unidos club, plantilla, cuerpo técnico, directiva y afición", señaló.

Giráldez tampoco quiso olvidarse de los futbolistas que podrían haber vivido su último partido en Balaídos y dejó un mensaje de cariño hacia ellos durante la celebración. "Es también un día de despedidas, agradecerles a todos y mostrarles mi apoyo", comentó.

El técnico gallego cerró su discurso sobre el césped con unas palabras dirigidas directamente al celtismo, reconociendo además que el equipo ha rendido mejor lejos de Balaídos que como local durante buena parte de la temporada. "Muchísimas gracias a la afición. Es un orgullo. Este año han disfrutado más los que han viajado que los que han venido a Balaídos. Ojalá el año que viene lo podamos mejorar".

"La afición se merecía este cierre"

Ya en rueda de prensa, Claudio Giráldez continuó mostrando su felicidad por una clasificación europea que vuelve a confirmar el crecimiento competitivo del proyecto celeste. El técnico destacó especialmente el valor de haber podido cerrar la temporada con una victoria en casa después de un año irregular en Balaídos.

El entrenador volvió además a ensalzar el compromiso de toda la plantilla, incluyendo a aquellos futbolistas que han tenido menos protagonismo durante el curso. "Agradezco el comportamiento de los 28 futbolistas de la plantilla, especialmente de aquellos que menos han participado porque han sido clave para el rendimiento del equipo".

No sabe qué decidirá Marcos Alonso

Uno de los momentos más distendidos de la comparecencia llegó al ser preguntado por el futuro de Marcos Alonso. El técnico reconoció entre bromas que todavía no sabe qué pasará con el defensor. "El cabrón no suelta prenda. Es lo primero que le he preguntado, pero nada", dijo entre risas.

Balaídos celebró el billete europeo y también la consolidación definitiva de Claudio Giráldez como líder de un proyecto que no deja de crecer. El Celta volverá a jugar en Europa. Y lo hará con la sensación de haber encontrado una identidad muy reconocible, la de su entrenador.