El balance de Ristic en el Celta de Vigo: "﻿Han sido los tres años más difíciles, también los tres años más bonitos"

El serbio, a través de sus redes sociales, se ha despedido del celtismo y ha hecho balance de lo vivido durante estas tres temporadas en el equipo vigués

Mihailo Ristic ha sido uno de los jugadores del Celta de Vigo que ha acabado contrato el pasado 30 de junio y que no continuará en la disciplina celeste. El serbio ha dejado un mensaje a través de sus redes sociales a modo de despedida. "Han sido los tres años más difíciles de mi carrera, pero también los tres años más bonitos de mi vida", ha asegurado.

El lateral izquierdo internacional con Serbia se ha mostrado agradecido con la afición por el cariño recibido en su etapa como futbolista del Celta de Vigo. "Quería daros las gracias, de todo corazón, por el cariño que me habéis demostrado desde el primer día", ha indicado para añadir: "Nunca olvidaré todo lo vivido aquí. Vestir estos colores ha sido un honor".

La despedida de Mihailo Ristic del Celta de Vigo

Ristic, para acabar su carta de despedida del Celta de Vigo, ha dejado la puerta abierta a encontrarse en el futuro. "Nos vemos pronto en una nueva historia. Celta. Con cariño,Miha", ha rematado.

La carta completa de despedida de Mihailo Ristic es la siguiente:

"Quería daros las gracias, de todo corazón, por el cariño que me habéis demostrado desde el primer día.

Han sido los tres años más difíciles de mi carrera, pero también los tres años más bonitos de mi vida. Nunca olvidaré todo lo vivido aquí. Vestir estos colores ha sido un honor.Nos vemos pronto en una nueva historia. Celta🩵

Con cariño, Miha".

Los números de Mihailo Ristic en el Celta de Vigo

Firmado en el verano de 2023 procedente del Benfica por 1,5 millones de euros, Ristic ha permanecido durante tres temporadas en el Celta de Vigo. Han sido un total de 41 partidos los que ha disputado con la elástica celeste entre las distintas competiciones. No consiguió marcar, han sido tres asistencias las que dio el serbio.

Ristic no terminó de encontrar la regularidad con los de Balaídos, pese a las buenas maneras que se le intuían. Sin embargo los problemas físicos han impedido que el futbolista haya podido mostrar en mayor plenitud las cualidades que le hicieron firmar por el Celta de Vigo. Ahora, sin conocerse aún el destino, emprende una nueva aventura lejos del cuadro vigués.

Ristic, uno de los que acabó contrato con el Celta de Vigo

Varios son los futbolistas que acabaron contrato con el Celta de Vigo y dejaron la entidad celeste. Además de Ristic, también lo hicieron Óscar Mingueza, que también se despedía con una carta, Franco Cervi y Joseph Aidoo. El otro nombre de los que acaba contrato es Marcos Alonso, quien podría unirse en los próximos días al equipo.

El madrileño pidió un tiempo de reflexión una vez que terminó la temporada y su contrato para valorar si aceptaba la oferta que tenía sobre la mesa del Celta de Vigo. Todo apunta a que Marcos Alonso terminará uniéndose a la entidad viguesa nuevamente y se pondrá a las órdenes de Claudio Giráldez en estos días de arranque de la pretemporada con vistas al nuevo curso.