Los cuatro adioses del Celta de Vigo en horas

Óscar Mingueza, Mihailo Ristic, Franco Cervi y Joseph Aidoo, con diferentes circunstancias cada uno de ellos, dejarán de pertenecer al club vigués con el cambio de mes al acabar sus contratos

El mes de junio está cerca de cerrarse y eso, entre otras cuestiones, será el adiós de cuatro futbolistas del Celta de Vigo que acaban contrato este martes y que dejarán la disciplina del conjunto celeste. Cuatro situaciones diferentes que se atisbaban desde hacía algún tiempo y que corresponde a los casos de Óscar Mingueza, Mihailo Ristic, Franco Cervi y Joseph Aidoo. El nuevo proyecto, que otra vez jugará en la Europa League, se desarrollará sin ellos.

No son los únicos jugadores que acaban contrato en el Celta de Vigo con el final del mes y de la temporada futbolística de manera oficial. También lo hace Marcos Alonso, aunque todo apunta a que el madrileño continuará una temporada más de celeste. De igual manera finaliza el período de cesión de Fer López, que regresará Wolverhampton Wanderers con la incógnita de saber si regresará en semanas a Balaídos.

La cantada marcha de Mingueza tras cuatro temporadas en el Celta de Vigo

Sin duda la marcha más llamativo por lo deportivo es la de Óscar Mingueza. El catalán ha ofrecido cuatro temporadas más que interesantes con los vigueses. A sus 27, pese a los intentos del club celeste por renovarlo, buscará nuevos retos. Su edad y prestaciones provocaron que equipos de la Premier League o la Juventus de Turín se hayan interesado por él. Unos competidores muy duros en lo económico para el Celta de Vigo que hacen imposible la continuidad del polivalente lateral. En las próximas horas debe anunciarse su adiós.

Otro nombre que deja huella es el de Aidoo. Pese a que en el último año apenas tuvo protagonismo, el defensa también ha sido un jugador que firmó interesantes rendimientos. El ghanés es uno de los futbolistas más longevos en la plantilla celeste, a la que llegó en el verano de 2018 procedente del Genk. Una importante lesión en el tendón de Aquiles, en otoño de 2023, marcó el resto de su estancia para un jugador que siempre estuvo dispuesto para Giráldez pese a su poca participación esta temporada.

El último año testimonial de Cervi y la falta de regularidad de Ristic en el Celta de Vigo

Menos peso aún ha tenido Franco Cervi, que bien pudo salir del Celta de Vigo en algunas de las ventanas de mercado anteriores. No lo hizo y el argentino, firmado por el Celta de Vigo en el verano de 2021 procedente del Benfica por cinco millones de euros, fue languideciendo hasta el punto de que apenas alcanzó este curso los 165 minutos de juego esta campaña, repartidos de manera testimonial en tres partidos. Ahora también cerrará su etapa como celeste.

El cuarto en cuestión es Ristic. El serbio también llegó a Balaídos desde el Benfica, aunque en el verano de 2023 por 1,5 millones de euros. Aunque esbozó detalles de sus cualidades no encontró la regularidad que hubiera deseado vestido con la camiseta celeste. Este año disfrutó de 14 partidos a las órdenes de Claudio Giráldez. Ahora a sus 30 años acaba contrato y su futuro pasa lejos del club gallego.