Una partida por Fer López que el Celta jugará con paciencia

El centrocampista vuelve a un Wolverhampton descendido después de la media temporada en el club gallego, donde volvió a encontrar su mejor versión

El futuro de Fer López, quien esta temporada jugó medio curso cedido en el Celta de Vigo, es una de las cuestiones que apunta a que se alargará en verano con los tres actores con las cartas marcadas y algunas circunstancias a tener en cuenta. Lo único seguro en estos momentos es que el futbolista debe regresar al Wolverhampton, propietario de sus derechos.

Sin embargo, el Celta de Vigo quiere que Fer López vuelva a estar la temporada que viene a las órdenes de Claudio Giráldez, tal y como sucedió en los últimos meses. El deseo del club vigués cuadra con el del propio futbolista que nuevamente ha tenido sensaciones positivas después de un primer medio curso en el Wolverhampton donde no tuvo el mismo protagonismo.

Tiene contrato con el Wolverhampton hasta 2030

Otro asunto es el Wolverhampton que, inicialmente, cuenta con Fer López. Los ingleses han terminado descendido a la Championship y en la configuración de su plantilla para intentar retornar a la Premier League cuentan con el madrileño como un elemento esencial. Una diferencial sustencial con un Celta de Vigo de Europa League. Claro que no será fácil que los gallegos nuevamente recluten al jugador, aunque la partida podría ser larga.

A Fer López le restan aún cuatro años de contrato con el Wolverhampton. Los ingleses se hicieron con sus servicios el pasado verano, después de pagar 23 millones de euros al Celta de Vigo. Después de que no terminara de adaptarse en tierras británicas, el jugador regresó al equipo de Balaídos siendo un habitual para Claudio Giráldez.

Fer López, revalorizado con el Celta

Los deseos del Celta de Vigo son contar como cedido nuevamente con Fer López, ya de hecho intentaron el pasado mercado de invierno que la cesión se prolongara durante año y medio. Algo a lo que no accedió el Wolverhampton. Otra opción para los ingleses también sería la venta de un futbolista que se ha revalorizado con su media temporada como futbolista celeste. Ahí tendría más complicaciones la entidad celeste, dado que el actual propietario de Fer López querría recuperar parte de la inversión.

El paso de las semanas podría ser un aliado para el Celta de Vigo, si finalmente el jugador no entrara en ninguna operación y el propio Wolverhampton conociera de primera mano el deseo de Fer López. Al jugador la idea que más le agrada es volver a jugar en el club gallego, aunque lógicamente tiene un contrato que hace que esté a las órdenes de los ingleses.

El jugador, salido de la cantera del Celta de Vigo, ha participado en este medio curso en 17 partidos con los de Claudio Giráldez, marcando un gol y dando una asistencia. Parte del equipo que logró la clasificación para la Europa League, queda por ver si se enrola nuevamente en el cuadro celeste que jugará competición continental.

Despedida de Fer López

Hace unos días, tras la victoria contra el Sevilla FC en el último partido y con el equipo clasificado para la Europa League, Fer López dejaba un mensaje en redes sociales. "Noche inolvidable la de ayer. El Celta vuelve a Europa que es donde merece estar, esto es gracias a vosotros afición. Muchas gracias a todos los que hicieron posible estos meses de vuelta a la que será siempre mi casa. Muchas gracias a todos por las felicitaciones. Hala Celta", decía.

Una muestra de lo cómodo que se ha sentido el jugador en su vuelta a Balaídos y que puede ser un punto de partido para que finalmente puede volver al Celta de Vigo y el Wolverhampton pueda aflojar su postura inicial.