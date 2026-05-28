Starfelt se concentra con Suecia y apura para estar en el Mundial

El defensor no ha estado disponible en el tramo final para el Celta de Vigo por una hernia discal y aún se mantiene la incógnita de si estará en la cita mundialista con su selección

La presencia de Carl Starfelt en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá es una incógnita, aunque el futbolista del Celta de Vigo sigue apurando los plazos para estar con la selección de Suecia. Tanto es así que se encuentra concentrado con el combinado de su país que ya prepara el campeonato.

Hay que recordar que desde finales del mes de marzo Starfelt no ha podido jugar con el Celta de Vigo, por culpa de un hernia discal L5-S1, que le ha mantenido en el dique seco y que le afecta desde un encuentro con su selección. La decisión de saber si estará con Suecia en el Mundial aún no está tomada.

Un plan especial para Starfelt

Starfelt es un futbolista fundamental con Suecia, como lo es también en el Celta de Vigo a tenor de su participación con el equipo de Claudio Giráldez hasta su lesión. Ya lo advirtió Graham Potter, seleccionador del combinado sueco, que tenía un plan especial para el defensor antes de dar la lista definitiva de Suecia para el Mundial, que debe ser antes de este sábado.

"Sabemos que su situación no es la ideal. Estamos al tanto a su situación y tenemos un plan para él", señalaba Graham Potter al respecto hace algunas semanas sobre la situación de Starfelt con vistas al Mundial. Estamos por tanto a horas de saber si finalmente Starfelt estará con Suecia, aunque el futbolista está poniendo todo de su parte para estar un evento de tal magnitud.

Tratamiento conservador sin descartar el quirófano

La lesión del defensor fue incluso revisada por un especialista hace algunas semanas. Inicialmente se apostó por un tratamiento conservador, aunque no se descartó que Starfelt tuviera que pasar finalmente por el quirófano si no mejorara como se esperaba. Una decisión que, en todo caso, apunta a que a llegará una vez se resuelva previamente si está con Suecia o no.

De momento el jugador se encuentra concentrado con Suecia desde este miércoles, tal y como el propio Starfelt ha mostrado en sus redes sociales. Los deseos son claros para apurar y poder estar, aunque oficialmente no ha habido pronunciamiento al respecto.

Hasta la lesión Starfelt fue uno de los puntales del equipo adiestrado por Claudio Giráldez. Con el Celta de Vigo ha disputado 31 partidos entre las distintas competiciones- De ellos 19 fueron en la Liga, 11 en la Europa League y uno en la Copa del Rey. Luego llegaron los problemas lumbares y el jugador tuvo que parar.