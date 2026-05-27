El reconocimiento de LALIGA al año de Radu en el Celta de Vigo

El portero rumano, que ha jugado todos los minutos de la competición liguera, es elegido para formar el once ideal de la temporada

La primera temporada de Ionut Andrei Radu en el Celta de Vigo ha sido más que interesante. Tanto que hasta la propia LIGA ha elegido al rumano como el guardameta de su once ideal de la campaña. Un reconocimiento del trabajo desempeñado por un futbolista que ha disputado todos los minutos de la competición doméstica.

Sin duda la regularidad de Radu ha sido una de las piezas claves para que el Celta de Vigo haya conseguido por segundo año consecutivo la clasificación para la Europa League. El rumano se ha mostrado como un meta solvente y fiable que se ha ganado la confianza de Claudio Giráldez desde el primer instante. Tanto es así que ha jugado siempre en LALIGA.

Además de Radu como portero, el once de LALIGA cuenta con Marc Pubill (Atlético de Madrid), Jon Martín (Real Sociedad), Florian Lejuene (Rayo Vallecano) y Carlos Romero (Espanyol), Lamine Yamal (FC Barcelona), Pablo Fornals (Real Betis), Luis Milla (Getafe), Nicolás Pepé (Villarreal), Vedat Muriqi (Mallorca) y Kylian Mbappé (Real Madrid).

Los números de Radu en el Celta de Vigo

Tras la salida de Vicente Guaita, el Celta apostó por la incorporación de Radu que llegó a Balaídos con la carta de libertad procedente del Venezia italiano. Firmaba por cuatro temporadas. Ya en su primera ha demostrado sus cualidades. En los 38 partidos disputados con el cuadro gallego ha recibido 48 tantos, a una media de 1,26 por encuentro. Es el séptimo portero menos goleado de la competición.

Se da la circunstancia de que solo tres futbolistas en toda LALIGA han jugado todos los minutos. Además de Radu, son los caso de Antonio Sivera (Alavés) y de David Soria (Getafe). Los tres son guardametas, aunque el del Celta de Vigo puede presumir de estar en el once ideal de la temporada.

Además de los 38 partidos jugados en el torneo doméstico, Radu sumado 12 choques de la Europa League. Todos menos los del Dinamo de Zagreb y el Ludogorest de la fase de liguilla. Únicamente le quedó por jugar en la Copa del Rey, donde en los tres partidos Claudio Giráldez apostó por Iván Villar.

Radu, a gusto en el Celta de Vigo

Hace unos días, tras acabar la temporada, Radu expresaba la felicidad y lo a gusto que se encontraba en el Celta de Vigo. "Es mi casa. Me gusta mucho estar aquí. Yo me quedo. No lo tengo que pensar, el Celta me ha dado mucho y yo quiero dar mucho al Celta", comentaba el rumano. "Muy feliz por el equipo, por la ciudad, por la afición, por todo lo que ha pasado este año. Estoy muy agradecido. Tenemos que disfrutar de los momentos buenos, tenemos un grupo increíble", añadía.

Su primer año en el Celta de Vigo supuso una nueva clasificación para la Europa League. Radu echaba la vista atrás para recordar algunos momentos del curso futbolístico: "Fuimos capaces de salir del momento negativo que hemos tenido. Para mí somos como una familia y es nuestra fuerza. Tenemos ganas de que llegue el próximo año para hacer más porque sé que podemos hacer más".