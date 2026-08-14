El sí de Exequiel Zeballos al Celta de Vigo como primer paso

El argentino quiere jugar en Balaídos ante la demora del Nápoles y ahora resta que la entidad viguesa alcance un acuerdo con Boca Juniors, con el que el extremo tiene contrato hasta el final del año natural

Las opciones de que Exequiel Zeballos acabe recalando en el Celta de Vigo avanzan, después de la predisposición mostrada por el argentino que cumple el perfil de extremo deseado y colocado como prioritario en la hoja de ruta de la entidad viguesa en la planificación de verano. Un primer paso que necesita también del otro indispensable, que es el acuerdo con Boca Juniors.

De momento el Celta de Vigo, según Marca, cuenta con el sí de Exequiel Zeballos para vestir la camiseta del cuadro vigués. El argentino era objeto de deseo del Nápoles y que tenía convencido al jugador desde hace meses. Sin embargo, los italianos no pueden firmarlo mientras no den salidas a varios de sus jugadores, algo que no ha ocurrido en este tiempo y eso ha provocado la irrupción del Celta de Vigo que habría convencido al futbolista.

Boca Juniors pide entre 5 y 6 millones de euros por un jugador que acaba contrato en enero

El ok de Exequiel Zeballos es verbal y no quiere decir que esté plasmado y firmado en un contrato. Entre otras cosas porque el jugador sigue perteneciendo a Boca Juniors, con el que tiene contrato hasta el final del año natural. Los argentinos piden entre 5 y 6 millones de euros por el futbolista, aunque también son conscientes de que si no venden ahora al jugador se quedarán sin hacer caja en enero cuando pueda marcharse de manera gratuita.

En ese escenario trabaja el Celta de Vigo para intentar sacar al mejor precio posible a Exequiel Zeballos de Boca, pero también consciente de que el tiempo puede correr en su contra igualmente. Restan dos semanas y media para que se cierre la ventana de fichajes y no quiere perder a un futbolista que le encaja a la perfección en lo que busca y que entiende, además, que es una oportunidad. Además, aunque el Nápoles aparece inicialmente fuera de la ecuación, todo puede suceder mientras el mercado esté abierto.

La revisión del Celta en Argentina a Exequiel Zeballos

El convencimiento del Celta es tal en Exequiel Zeballos que quiso comprobar también el estado de salud del futbolista. Las lesiones temporadas atrás, con la fractura de un tobillo y otra de menisco y ligamentos cruzados en su rodilla, podía generar dudas. De ahí que el club celeste, con permiso de Boca Juniors, enviara hasta Argentina a un miembro de su cuerpo médico para comprobar cómo había quedado el jugador de esos problemas.

Resuelto esos asuntos, queda que el Celta de Vigo alcance un acuerdo con Boca Juniors. La incorporación del argentino, de concretarse, supondría la primera inversión en cuanto a traspasos de la entidad celeste. Primero llegaron Aleix Febas y Javi Galán libres, el primero de ellos con la carta de libertad procedente del Elche y el segundo de Osasuna. Posteriormente el Celta ha sumado a su plantilla como cedidos a Abdoulaye Faye, que llegó a préstamo desde el Bayer Leverkusen, y al portero Altay Bayindir, que hizo lo propio desde el Manchester United.