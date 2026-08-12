LaLiga aplaza su decisión de suspender el Celta-Osasuna de la primera jornada

Se decidirá este jueves si pospone o se mantiene el partido del estreno liguero en Balaídos, previsto para el domingo 16 de agosto a las 21:30 horas; la patronal ha aplazado 24 horas la determinación después de inspeccionar este miércoles el estado del césped, afectado por un hongo

El estreno liguero de Celta y Osasuna continúa en el aire. LaLiga comunicó este miércoles a ambos clubes que no resolverá todavía la solicitud de aplazamiento presentada por el conjunto vigués y que esperará hasta este jueves para determinar si el partido puede disputarse con normalidad.

La decisión estaba inicialmente prevista para este miércoles, pero la evolución del césped de Balaídos ha llevado a la patronal a conceder otras 24 horas. Empleados de LaLiga se desplazaron durante la jornada al estadio vigués para comprobar de primera mano las condiciones del terreno de juego y evaluar si existen garantías suficientes para celebrar el encuentro.

El partido está fijado para el domingo 16 de agosto a las 21:30 horas y, a menos de cuatro días del estreno, Celta y Osasuna siguen sin saber si tendrán que preparar finalmente su debut en la competición.

El hongo que pone en jaque el césped de Balaídos

El origen del problema está en un hongo que ha afectado al césped de Balaídos, provocando un deterioro importante del terreno de juego. El Celta detectó la situación y solicitó formalmente a LaLiga el aplazamiento del encuentro ante Osasuna.

El club vigués considera que disputar el partido ahora podría comprometer todavía más el estado del terreno de juego y dificultar los trabajos necesarios para sustituirlo por completo. Su postura, por tanto, continúa siendo favorable a la suspensión pese a la mejoría experimentada durante las últimas horas.

Los operarios del Celta han intensificado los trabajos sobre el césped y el resultado ha sido visible: el terreno presenta actualmente un aspecto considerablemente mejor que el mostrado cuando se detectó el problema. Esa evolución es precisamente uno de los motivos por los que LaLiga ha decidido esperar antes de tomar una decisión definitiva.

El Celta quiere aplazarlo y Osasuna, jugar

Las posiciones de ambos equipos son diferentes. Mientras el Celta considera conveniente aplazar el encuentro para disponer de tiempo suficiente para actuar sobre el césped, Osasuna mantiene su intención de disputar el partido en la fecha inicialmente prevista.

El conjunto navarro entiende que el encuentro debe celebrarse el domingo y espera que las condiciones permitan jugarlo. LaLiga deberá valorar ahora el estado real del terreno de juego y determinar si ofrece garantías suficientes para futbolistas y competición.

La decisión no dependerá únicamente de que el césped presente un aspecto mejorado, sino de las condiciones que pueda ofrecer para la práctica del fútbol de máximo nivel.

Un estreno liguero que ya tiene precedente

Celta y Osasuna ya se enfrentaron en la primera jornada de la temporada 2023/2024, también en Balaídos. En aquella ocasión, el conjunto navarro se llevó los tres puntos gracias a los goles de Rubén García y Moi Gómez, imponiéndose por 0-2 al equipo entonces dirigido por Rafa Benítez.

Los precedentes recientes reflejan además una igualdad notable. En los últimos diez enfrentamientos entre ambos conjuntos se han producido cuatro victorias del Celta y cuatro de Osasuna, mientras que los otros dos encuentros terminaron en empate.

El último empate entre ambos se remonta a marzo de 2023, cuando igualaron sin goles en El Sadar.

Celta y Osasuna llegan preparados para el estreno

El aplazamiento supondría un contratiempo especialmente relevante para ambos equipos, que han cerrado ya sus respectivas pretemporadas pensando en el estreno del domingo. El Celta de Claudio Giráldez ha disputado cinco amistosos, con tres empates ante Braga, Académico de Viseu y Nápoles y dos victorias frente a Sporting de Gijón y Sassuolo.

Osasuna, por su parte, ha completado también cinco encuentros de preparación y no ha perdido ninguno. El conjunto navarro venció a Racing de Santander, Ipswich Town y Norwich City, mientras que empató sus dos últimos compromisos frente a Nápoles y Al Ain.

Todo estaba preparado para que ambos comenzasen oficialmente la temporada este domingo. Ahora, sin embargo, el césped de Balaídos ha introducido una incógnita inesperada en el calendario.