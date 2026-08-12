Altay Bayindir y el peso de Giráldez: "Cuando hablé con Claudio mi única opción era fichar por el Celta"

El turco ha desvelado que también maneja otras opciones además del cuadro vigués y ha explicado que una de sus primeras tareas es aprender español

Altay Bayindir, que llega al Celta de Vigo como cedido desde el Manchester United, ha hablado de su incorporación al club vigués y ha desvelado la importancia que tuvo Giráldez en su decisión. "Cuando pude hablar con Claudio se me quedó como única opción venir aquí. Hablé con mis agentes y les dije que quería fichar por el Celta", ha manifestado el turco.

El turco, competencia para Ionuț Radu en la portería del Celta de Vigo, ha reconocido que tenía diferentes propuestas para salir del Manchester United. "Evidentemente tenía otras opciones antes de venir aquí, pero conocía la historia del club", ha señalado Altay Bayindir que ha sido presentado este miércoles ante los medios de comunicación como nuevo meta celeste.

Altay Bayindir y la prioridad de aprender español

Bayindir se unió al Celta de Vigo la pasada semana en la concentración del equipo en Italia y apenas lleva unos días como jugador del cuadro celeste. "Siempre me gusta dar lo mejor de mí y ser el mejor portero posible. Ahora, lo más importante para mí es aprender español. Ya empecé con las clases para entender a mis compañeros y expresarme bien con ellos. Soy un jugador que siempre me gusta dar lo mejor de mí", ha señalado para agregar: "Los compañeros me están ayudando muchísimo".

El turco firma por el Celta después de que no haya tenido demasiadas oportunidades en el Manchester United. "Sé que es difícil ser suplente, pero uno siempre tiene que pensar en ayudar al equipo y para eso importante hacer tu trabajo de la mejor manera posible en cada momento", ha indicado el meta por el que club vigués tiene una opción de compra al final de la temporada y por quien los ingleses seguirán pagando parte de su ficha.

Altay Bayindir, el futuro y la competencia con Radu

El nuevo guardameta del Celta no ha querido pensar en el futuro a largo plazo, más allá de la cesión que vivirá en el Celta de Vigo: "Hay que ir paso a paso, pensar en el hoy. Tanto en el trabajo como en la vida, no pienso a futuro. Voy poco a poco, pensando en hacer lo que tengo que hacer en cada momento, en el presente", ha señalado.

Bayindir se ha referido a la competencia en la portería del Celta de Vigo con Radu. "Cuando llegas a un club como portero es normal que sea una situación extraña pero sobre todo Radu fue muy bueno conmigo desde el principio. Me ayudó en todo momento y tengo muy buena relación. Evidentemente ahora tenemos que competir por un puesto y estaremos dando lo mejor de nosotros en el campo", ha comentado.

Finalmente el turco ha sido preguntado por la Europa League y el peso que ha tenido en su decisión de llegar a Balaídos. "Evidentemente tuvo peso en mi decisión", ha afirmado Bayindi que ha seguido: "Hace poco menos de seis que llegué aquí pero desde que llegué vi que hay un cuerpo técnico increíble y que todo el mundo está trabajando muchísimo para el éxito de este club".