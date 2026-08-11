El Celta de Vigo - Osasuna de la primera jornada de LaLiga EA Sports, en peligro

Según ha apuntado la agencia EFE, el duelo entre gallegos y navarros podría verse aplazado por el estado del césped de Balaídos. Los celestes apuntan a "un hongo" como causa del mal estado del verde. Los de Ramis desean jugar el partido y la decisión no se ha tomado aún

Celta de Vigo y Osasuna deberían vivir su estreno en LaLiga EA Sports el próximo 16 de agosto a las 21:30 en el Estadio de Balaídos. Eso es lo que está previsto que suceda aunque según las últimas informaciones de la agencia EFE, el duelo entre gallegos y navarros podría sufrir un aplazamiento. Según la citada agencia de noticias, el mal estado del césped de Balaídos podría terminar por aplazar el choque entre Celta de Vigo y Osasuna correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports. La causa de que el césped de Balaídos no esté en perfectas condiciones es "por culpa de un hongo". Por este motivo, el propio Celta de Vigo ha solicitado el aplazamiento del encuentro ante Osasuna.

El Celta de Vigo pide el aplazamiento del partido ante Osasuna

El lío entre Celta de Vigo y Osasuna está servido ya que las intenciones de celestes y rojillos son muy diferentes. Por un lado el Celta de Vigo de Claudio Giráldez pretende que el partido se aplace y como tal lo ha solicitado a LaLiga. En la otra parte de esta historia está Osasuna. Los de Luis Miguel Ramis quieren que el encuentro se dispute. Según la fuente mencionada anteriormente, la decisión no se ha tomado aún porque tanto Celta de Vigo como Osasuna están en conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo de cara a un partido que se jugará en apenas cinco días.

Los precedentes entre Celta de Vigo y Osasuna

Los últimos 10 partidos entre Celta de Vigo han tenido como tónica general la victoria de uno u otro equipo. De esa decena de encuentros, en un total de ocho se llegó a un resultado final de victoria de Celta de Vigo (cuatro) u Osasuna (cuatro). Celta de Vigo y Osasuna no firman un empate desde marzo de 2023 y fue en El Sadar con un resultado que no se movió del 0-0 inicial.

Las anteriores tablas en esta serie de 10 resultados se dieron también por 0-0 y fueron en agosto de de 2021. Celta de Vigo y Osasuna ya se vieron las caras en el estreno de una temporada. En la 2023/24, también con Balaídos como testigo, Osasuna se impuso por 0-2 con goles de Rubén García y Moi Gómez. Ese Celta, entrenado por Rafa Benítez, contaba con futbolistas de la talla Gabri Veiga.

La pretemporada de Celta de Vigo y Osasuna

La pretemporada del Celta de Vigo de Claudio Giráldez ha estado marcada por las alternancias en los resultados finales. Los celestes han disputado cinco encuentros, tres terminaron con empates ante Braga, Acacémico Viseu y Nápoles, y otros dos con triunfos ante Sporting de Gijón y Sassuolo.

Por otro lado Osasuna ha disputado el mismo número de amistosos pero los navarros sin han conocido la derrota. Fueron en las dos últimas citas ante Nápoles y Al-Ain. Por otro lado los rojillos se impusieron a Racing de Santander, Ipswich y Norwich. En teoría a partir del 16 de agosto deben volver ambos conjuntos a la competición oficial pero un hongo puede poner en peligro el choque que abra la Liga en Balaídos.