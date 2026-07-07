Los primeros pasos del nuevo Celta: jornada de reconocimientos médicos y la vuelta de Javi Galán

Durante tres jornadas pasarán las pruebas físicas divididos en grupo antes de que este viernes se pongan a las órdenes de Claudio Giráldez en el primer entrenamiento

El Celta de Vigo ha dado este martes el pistoletazo de salida a su nueva temporada, la 26/27, en la que nuevamente jugará tres competiciones al estar clasificado para la Europa League. El primer grupo de futbolistas ha pasado los habituales reconocimientos médicos de estas fechas, entre ellos Javi Galán, uno de los fichajes vigueses hasta el momento.

Serán tres las jornadas de reconocimientos médicos para los futbolistas del Celta de Vigo que han sido divididos en distintos grupos para que pasen por la Clínica Celta de A Sede. Desde este martes hasta el jueves para que ya el viernes se produzca el primer entrenamiento a las órdenes de Claudio Giráldez. Será a partir de las 10:30 horas en la Cidade Deportiva Afouteza.

El primer saludo de Javi Galán como jugador del Celta de Vigo otra vez

La de este martes ha sido una mañana de reencuentros, reconocimientos y saludos. Así se ha podido comprobar en las imágenes que el Celta de Vigo ha compartido a través de sus redes sociales. Una de las imágenes tenía que ver con Javi Galán, quien regresa al equipo gallego dos temporadas después y firma hasta 2028.

"¡Hola, Celtismo! Soy Javi Galán. Muy contento de estar aquí de vuelta y con muchísimas ganas de veros", decía Javi Galán en un vídeo en el que saludaba a la que nuevamente es su afición. Poco después el Celta de Vigo informaba que el lateral izquierdo, que de momento no tiene dorsal, había superado el reconocimiento médico.

Los 22 futbolistas del Celta de Vigo, citados para el primer entrenamiento

Para el primer entrenamiento serán 22 los jugadores que estén a disposición de Claudio Giráldez. Irán pasando en grupos los reconocimientos médicos antes de entrar este viernes a los campos de entrenamiento. La lista es la siguiente: Hugo Sotelo, Iván Villar, Sergio Carreira, Pablo Durán, Iago Aspas, Hugo Álvarez, Yoel Lago, Miguel Román, Álvaro Núñez, Manu Fernández, Carlos Domínguez, Williot Swedberg, Ilaix Moriba, Javi Rueda, Ferran Jutglà, Matías Vecino, Andrei Radu, Javi Galán, Aleix Febas, Unai Núñez, Carles Pérez y Manu Sánchez.

Los que no están son los internacionales que tuvieron compromisos con sus selecciones. Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui se unirán al grupo el próximo lunes, mientras que Carl Starfelt y Borja Iglesias, este último aún en competición, lo harán en las próximas semanas. En el caso del sueco ya está de vacaciones después de que hace unos días fuera eliminado del Mundial, mientras que el español sigue en competición y este viernes se enfrentará en cuartos de final a Portugal.

Los que tampoco están inicialmente en estos reconocimientos médicos son dos de los cinco cedidos del cuadro vigués que terminaron más tarde la temporada por jugar con sus equipos en Segunda División. Carlos Dotor lo hizo con el Málaga, mientras que Damián Rodríguez con el Racing de Santander. Tampoco arranca la pretemporada Marcos Alonso, quien todavía no ha cristalizado su renovación con el Celta de Vigo con quien terminó contrato el pasado 30 de junio.