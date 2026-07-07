Los 22 futbolistas del Celta de Vigo que inician la pretemporada

Desde este martes hasta el próximo jueves los jugadores de la plantilla celeste irán pasando los preceptivos reconocimientos médicos de pretemporada en distintos grupos para que el primer entrenamiento sea este viernes

Se acabaron las vacaciones para el Celta de Vigo. Los futbolistas de la plantilla celeste, con algunas excepciones por sus compromisos internacionales, se ponen manos a la obra desde este martes con el primer grupo que pasará los preceptivos reconocimientos médicos de estos casos. Son un total de 22 jugadores los citados para este arranque.

Dos son las novedades que presenta esta lista, los dos fichajes realizados por el Celta de Vigo en el mercado de verano. Se trata de Aleix Febas, que llega libre procedente del Elche, y de Javi Galán, quien igualmente aterriza en Balaídos con la carta de libertad, en este caso tras acabar su vinculación con Osasuna.

Comenzarán la pretemporada con el Celta de Vigo tres de los cinco cedidos del pasado curso

Entre los citados para iniciar la pretemporada con el Celta de Vigo figuran tres de los cinco cedidos de la pasada campaña. Son los casos de Unai Núñez, Carles Pérez y Manu Sánchez. No están ni Carlos Dotor ni Damián Rodríguez, quienes por sus compromisos con el Málaga y el Racing de Santander, respectivamente, alargaron su temporada y disfrutan de más días de vacaciones.

De esta forma, los 22 citados para ponerse a las órdenes de Claudio Giráldez son los siguientes: Hugo Sotelo, Iván Villar, Sergio Carreira, Pablo Durán, Iago Aspas, Hugo Álvarez, Yoel Lago, Miguel Román, Álvaro Núñez, Manu Fernández, Carlos Domínguez, Williot Swedberg, Ilaix Moriba, Javi Rueda, Ferran Jutglà, Matías Vecino y Andrei Radu, Aleix Febas, Javi Galán, Unai Núñez, Carles Pérez y Manu Sánchez.

Los que se unirán al trabajo más adelante son los futbolistas que han tenido distintos compromisos internacionales. Son los casos de Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui, que iniciarán el trabajo el próximo lunes. Para más adelante quedan los dos mundialistas. Carl Starfelt será el primero en volver, ya eliminado con Suecia. Más tardará Borja Iglesias, quien sigue en competición con la selección española que jugará el próximo viernes los cuartos de final contra Bélgica.

El que no figura entre los citados es Marcos Alonso. El madrileño acababa contrato con el Celta de Vigo el pasado 30 de junio y, aunque distintas informaciones apuntaban al optimismo para su continuidad, aún no se ha concretado la renovación, de ahí que no figure entre los jugadores que iniciarán la pretemporada con los vigueses.

La primera semana de pretemporada del Celta de Vigo

Desde este martes y hasta el jueves se producirán los reconocimientos médicos de los futbolistas que inician la pretemporada en en la Clínica Celta de A Sede. Paso previo indispensable para ponerse manos a la obra sobre el terreno de juego. El primer entrenamiento dirigido por Claudio Giráldez tendrá lugar este viernes 10 de julio, a partir de las 10:30 h, en la Cidade Deportiva Afouteza.

El primer amistoso será el 18 de julio contra el SC Braga, en el Estadio Municipal de Braga Luego tocará el turno contra el Sporting de Gijón el 25 de julio en A Lomba (Vilagarcía de Arousa) y, el 5 de agosto, visitará al US Sassuolo en el Estadio Ricci (Italia).