La contundente respuesta del celtismo: un 99 por ciento de renovaciones de los abonos

Un 97 por ciento optó por el Suplemento Europeo y en total, con el Carnet Celtista, son 43.000 las tarjetas activas para la temporada 26/27

Los aficionados del Celta de Vigo tienen ganas de ver a su equipo en la temporada 26/27. Así lo demuestran los datos de la campaña de abonos que la entidad viguesa viene desarrollando en las últimas semanas y la extraordinaria respuesta de los hinchas del cuadro celeste ansiosos de volver a Balaídos.

Llama la atención que la tasa de renovación es del 99 por ciento de los abonos, tras finalizar el periodo de renovaciones, cambios y nuevas incorporaciones. Unos datos ofrecidos por el propio Celta de Vigo que manifiestan una respuesta prácticamente unánime de los seguidores y la ilusión con vistas al nuevo curso.

El 97% de las renovaciones optó por añadir el Suplemento Europeo para ver la Europa League

Otro dato que interesante es que del total de abonados que renovaron su compromiso con el Celta de Vigo, el 97 por ciento optó por el Suplemento Europeo. Hay que recordar que el equipo de Claudio Giráldez por segunda temporada consecutiva disputará la Europa League y los aficionados quieren estar presentes en esos encuentros en una competición que en el curso pasado avanzó hasta los cuartos de final.

La extraordinaria tasa de renovación ha dado como resultado un número muy reducido de plazas disponibles, por lo que las nuevas inscripciones de abonos de temporada, tal y como ha explicado el Celta de Vigo en su balance de la campaña de abonos, se han visto limitadas durante esta campaña.

Una vez finalizadas las obras en Balaídos se podrán dar de alta nuevos abonados

De todas formas el Celta de Vigo abrirá un nuevo periodo de inscripción para poder lograr un abono una vez finalizadas las obras en la tribuna Gol, lo que permitirá aumentar la capacidad de abonos del Celta en Balaídos. Unas obras cuya previsión de finalización es para finales de este 2026 y que elevará a 31.000 espectadores el aforo del recinto.

El Celta de Vigo también ha querido resaltar el crecimiento constante de la Carné Celtista, una modalidad que sigue sumando miembros a la familia celestial, tanto dentro como fuera de Galicia. De esta forma y de manera global el club celeste ha alcanzado la cifra histórica de más de 43.000 tarjetas activas para el curso 26/27.

La inscripción como Tarjeta Celtista permanece abierta a través del Portal Celtista, disponible en la página web oficial. Además, una vez formalizada la inscripción, los Celtistas podrán apuntarse desde el mismo portal a la lista de espera para acceder a un abono de temporada, una herramienta que les permitirá optar a futuras plazas disponibles a medida que aumente el aforo del estadio.

Este martes arrancan los reconocimientos médicos del Celta de Vigo

Todo mientras el equipo echa andar precisamente este martes con el inicio de los reconocimientos médicos preceptivos para el arranque de la pretemporada. Durante tres días los futbolistas de la plantilla celeste pasarán las prueba físicas divididos en distintos grupos en a Clínica Celta de A Sede. Ya para este viernes quedará el primer entrenamiento del equipo dirigido por Claudio Giráldez que tendrá lugar en Cidade Deportiva Afouteza .