El Celta busca aplicarse en el balón parado

El equipo vigués incorpora a Alberto Suárez y Thomas Grønnemark, dos especialistas en esta faceta del juego cada vez más relevante en el fútbol

El Celta de Vigo no es ajeno a la evolución del fútbol a nivel mundial y quiere mejorar en una faceta del juego con cada más peso. Se trata del balón parado, algo que tanto rédito le ha dado a equipos como el Arsenal. De ahí que la entidad viguesa haya apostado por la incorporación de dos especialistas en la materia para su cuerpo técnico. La exigencia del año, con nueva presencia en la Europa League, exige optimizar recursos del juego.

Se trata de Alberto Suárez, que pasará a ser el especialista en balón parado en el cuerpo técnico de Claudio Giráldez, y de Thomas Grønnemark, también contratado por el Celta de Vigo, según el Faro de Vigo. Todo para hacer un equipo más poderoso en ese aspecto futbolístico de cara al año que viene.

Los detalles de las figuras de Alberto Suárez y Thomas Grønnemark

La figura de Alberto Suárez ya estaba dentro del Celta de Vigo, aunque hasta el curso pasado era entrenador del juvenil de División de Honor. Pese a su juventud, sólo tiene 33 años, desde el club valoran sus conocimientos en la materia, así como su formación. Se empapó el curso pasado de la sabiduría de Gianni Vio, con experiencias en Milan, Tottenham o la Italia campeona de la Eurocopa 2020. El propio Claudio Giráldez valora sus capacidades y ahora lo tendrá trabajando con él en el primer equipo.

El caso de Thomas Grønnemark es el de un especialista en los saques de banda, que tiene experiencia en esa faceta en equipos como el Manchester United y el Liverpool. El exatleta danés de 50 años es toda una eminencia en la materia y el Celta de Vigo también quiere potenciarse en esa idea.

La idea de implementar un nuevo registro a unas señas de identidad claras

Este deseo del Celta de Vigo de mejorar en el balón parado no significa que el equipo vaya a cambiar sus conceptos de juego. El libro de estilo de Claudio Giráldez está claro y el rendimiento ofrecido en estos dos años, con dos clasificaciones consecutivas para la Europa League, lo avalan. Una idea de juego donde el cuadro vigués trata de ser protagonista, con combinaciones y la mirada puesta en la portería rival en todo momento.

Sin embargo, el Celta de Vigo también es consciente de que debe mejorar a balón parado. Una circunstancia del juego donde cada más equipos obtienen beneficios y que los de Claudio Giráldez pretenden elevar para así sumar opciones de cara a hacer más competitivo al equipo. Las temporadas precedentes señalan esa necesidad de crecimiento.

Vuelta al trabajo con la nueva semana

Una cuestión, la del balón parado, que como el resto comenzarán a trabajarse desde esta misma semana. Para este lunes y martes están programados los habituales reconocimientos médicos que dan el pistoletazo de salida a la pretemporada. Por grupos los futbolistas del Celta de Vigo se irán sometiendo a las pruebas físicas.

Ya para el miércoles está previsto que se produzca el primer entrenamiento del Celta de Vigo a las órdenes de Claudio Giráldez. Se acaban las vacaciones, por tanto, y el Celta de la 26/27 echará a andar.