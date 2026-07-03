Los tres rivales veraniegos confirmados del Celta de Vigo

El Sassuolo italiano se une a la lista de amistosos contra el Sporting de Braga y el Sporting de Gijón que disputarán los de Claudio Giráldez

El Celta de Vigo poco a poco va configurando su pretemporada, que arrancará este lunes 6 de julio con los primeros reconocimientos médicos del equipo de Claudio Giráldez. Son tres los rivales confirmados para los vigueses en el período de preparación veraniega, el último de ellos conocido es el Sassuolo italiano.

De esta forma el Celta de Vigo ya sabe que en pretemporada se verá las caras con el Sporting de Gijón, Sporting de Braga y Sassuolo. Tres rivales de diferentes índoles que deben ir sirviendo para los que vigueses vayan adquiriendo el tono adecuado para iniciar la nueva temporada. En próximas fechas se deben añadir amistosos y rivales para el cuadro celeste nuevamente europeo.

El partido contra el Sassuolo será el 5 de agosto en el Ricci Stadium

El del Sassuolo es precisamente el último partido por orden cronológico para el Celta de Vigo de los tres confirmados. Será el próximo 5 de agosto a las 20:00 horas en el Ricci Stadium (Italia). Los italianos acabaron la pasada temporada en mitad de tabla en la Serie A, concretamente en el undécimo puesto con 49 puntos.

Entrenado por Alberto Aquilani, cuenta en sus filas con jugadores como el internacional bosnio Tarik Muharemović, el centrocampista ahora lesionado Smaël Koné o Armand Laurienté. Un rival interesante en la fase final de la preparación del Celta de Vigo, a unos diez días del debut en el campeonato liguero contra Osasuna, aún sin horario ni fecha concreta.

Las fechas de los amistosos del Celta de Vigo contra el Sporting de Braga y el Sporting de Gijón

Antes de jugar con el Sassuolo, el Celta de Vigo ha confirmado la disputada de dos amistosos. El primero será contra el SC Braga el próximo 18 de julio en el Estadio Municipal de Braga. Un rival al que se ya se midió el pasado verano también en un amistoso y que la pasada temporada fue semifinalista de la Europa League. El horario aún está por confirmar.

Una semana después, el próximo 25 de julio también con horario por confirmar, el Celta se enfrentará al Sporting de Gijón. Será en A Lomba, en la localidad de Vilagarcía de Arousa. Cierto es que los asturianos militan en Segunda División, aunque se trata de un histórico del fútbol español y siempre tiene atractivo este tipo de partidos.

Los reconocimientos médicos del Celta de Vigo empiezan este lunes 6 de julio

Antes de todo eso debe arrancar la pretemporada. La actividad de campo, a las órdenes de Claudio Giráldez, se producirá el próximo miércoles 8 de julio. Las dos jornadas anteriores, los días 6 y 7 de julio, se producirán los preceptivos reconocimientos médicos habituales en estos casos, que los jugadores del Celta de Vigo pasarán en distintos grupos.

Entre los futbolistas que arrancarán la pretemporada estarán los dos fichajes realizados hasta la fecha. Se trata de Aleix Febas y de Javi Galán. Los dos jugadores aterrizan en el cuadro vigués con la carta de libertad y llegan con experiencia dispuestos a ayudar a dar un salto al Celta de Vigo.