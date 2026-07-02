Fábio Silva maneja cinco opciones para volver a LaLiga: Betis, Real Sociedad, Villarreal, Celta y Espanyol

El delantero portugués está decidido a salir del Borussia de Dortmund después de su escaso protagonismo en la 24/25 y busca en este mercado estival de fichajes el que podría ser el undécimo equipo de su carrera a pesar de que sólo cuenta con 23 años

Fábio Silva nunca se ha ido de España. El joven delantero portugués (23 años) sólo ha jugado una campaña en LaLiga: la 2024/2025, cedido en la UD Las Palmas. Sin embargo, su nombre es todo un clásico en cada mercado de fichajes. El Real Betis y el Atlético de Madrid le tuvieron durante meses como firme objetivo hasta que la prioridad de Manu Fajardo para la pasada ventana de enero cambió de manera drástica y los colchoneros se decantaron por Ademola Lookman.

Otro mercado más deshojando la margarita

Ahora, el jugador luso busca una salida del Borussia de Dortmund y el Real Betis, flamante equipo de UEFA Champions League, vuelve a aparecer como una de las opciones más atractivas; pero ni mucho menos es la única que maneja. El atacante también aparece en la agenda del Villarreal CF, otro que jugará la máxima competición continental.

Del mismo modo, así como en las de la Real Sociedad o el RC Celta de Vigo, quienes competirán en la Europa League. La quinta hoja de la margarita de Fábio Silva es el RCD Espanyol de Monchi, quien ya siguió de cerca su prometedora evolución antes de su salida del Sevilla FC en 2023. Estos son los cinco equipos de LaLiga que pelearán con otros conjuntos europeos por hacerse con los servicios de Fábio Silva.

Así lo adelantó el periodista italiano Rudy Galetti -en la Serie A italiana también le ofrecen una aventura aún inédita para él- en una información confirmada por la Cadena SER. La información que maneja ESTADIO Deportivo no ha variado desde hace meses: si bien gusto mucho a Manu Fajardo, el director deportivo del Betis por el momento no ha movido ficha en esa dirección; a diferencia de los contactos que sí ha tenido con otros perfiles de '9' como Kévin Denkey, Franculino Djú o Artem Dovbyk -mucho más factible que hace un año-.

Fábio Silva, cansado de hacer la maleta: 10 clubes y siete ligas distintas con sólo 23 años

La diferencia con respecto al pasado mercado invernal reside en que ahora el talentoso atacante portugués está mucho más convencido de salir a pesar de que está muy cansado de hacer las maletas. A la Bundesliga llegó con el firme deseo de poder echar raíces; pero su participación en la 25/26 se redujo a sólo 1.189 minutos repartidos entre 39 choques -con tres goles y siete asistencias- en los que generalmente tuvo que conformarse con ser el cuarto o quinto cambio.

Tras arrancar siendo muy niño en la cantera del FC Porto, el club de su ciudad natal, en edad Cadete se marchó al Benfica SL para volver luego a los 'Dragoes' en categoría Juvenil, dar un precoz salto al primer equipo blanquiazul y dejar la abultada suma de 40 millones de euros en caja con su traspaso al Wolverhampton Wanderers en 2020, cuando acababa de cumplir la mayoría de edad.

A pesar de la fuerte apuesta, en la entidad inglesa nunca encontró la continuidad deseada, cayendo en una espiral de cesiones de lo más diversas y desarraigadas: RSC Anderlecht, en Bélgica; el PSV Eindhoven, en los Países Bajos; el Rangers FC, en Escocia; y la UD Las Palmas, en España. Esos fueron sus destinos entre 2022 y 2025.

Al menos, con los grancanarios logró brillar hasta llamar la atención del Borussia de Dortmund alemán, que le acabó fichando en el verano de 2025 por los 22 millones de euros que marcan su valor de mercado actual según el portal especializado Transfermarkt. Curiosamente, hace unos días y con ESTADIO Deportivo como testigo directo, el Real Betis recibió el ofrecimiento de su excompañero Julian Brandt, mediocentro alemán que terminó contrato el 30-J.