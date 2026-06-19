Interés real y luz verde de Kévin Denkey: "El Betis es una gran opción"

Fuentes muy próximas al delantero togolés aseguran a ESTADIO Deportivo que el club verdiblanco le ha transmitido su deseo de ficharle y que, al contrario que en enero, ahora puede ser más viable su salida

El Betis destinará la mayor inversión del mercado a reforzar la vanguardia con un delantero goleador y Kévin Denkey se erige en uno de los nombres que más gustan en La Palmera.

Como trascendió una vez cerrada la ventana, Manu Fajardo ya lo intentó en el mes de enero, pero se topó con la intransigencia de su club actual, el Cincinatti de la MLS, de dejarle salir, y también con él deseo del futbolista de no abandonar aún el club estadounidense. Sin embargo, ahora las circunstancias han cambiado y la dirección deportiva ha renovado su deseo de contar con el punta togolés de 25 años.

El Betis le ha transmitido al futbolista su interés para este mercado

De este modo, ESTADIO Deportivo ha podido saber a través de fuentes muy próximas al futbolista que el Betis permanece muy interesado en el ariete de cara a este verano y así se lo ha transmitido a su entorno, que conoce de sobra las intenciones verdiblancas de intentar de nuevo el fichaje de Denkey.

Y es que, al contrario que meses atrás, cuando el Cincinnatti era reacio a negociar, el círculo del jugador considera que en el mercado estival sí podría haber opciones de que pusiera fin a su etapa en Estados Unidos, entre otras cosas porque Denkey ya ha cambiado de postura y considera que es el momento de Volver a Europa para competir en una de las grandes ligas.

Denkey ve con muy ojos la opción del Betis

Tanto es así, que dichas fuentes confirman a ESTADIO Deportivo que el delantero togolés ve con buenos la posibilidad de formar parte del proyecto de Champions heliopolitano, hasta el punto de que considera el Betis "una gran opción" para continuar con su carrera, lo que podría abaratar la operación en el caso de que presione para salir.

Lo cierto es que Denkey se presenta en este mercado tras sufrir una pronunciada bajada de su valor de mercado, pues en la última y reciente revisión de Transfermarkt su cotización descendió hasta 12 millones de euros, dos menos que a finales año y cuatro por debajo de su mayor tasación, cuando todavía militaba en el Círculo de Brujas.

Cifras espectaculares en esta temporada

Una caída que no se corresponde con su rendimiento tanto en cuanto la producción realizadora de Denkey no se ha resentido lo más mínimo, más bien al contrario, pues antes del parón por el Mundial el africano ha firmado números espectaculares. No en vano, ha sumado 13 goles y cuatro asistencias en 17 encuentros con un promedio de un tanto cada 108 minutos.

De hecho, en los últimos siete partidos de la MLS, ha anotado un total de siete tantos, por lo que afronta la ventana estival en plena vena goleadora y con un magnífico cartel que no se corresponde con su valor de mercado, lo que puede beneficiar al Betis.

Objetivos muy cotizados para la delantera

No obstante, es probable que Cincinnati pida por encima de los 12 millones de su tasación, pero por debajo de las cifras que exigen por otros puntas que gustan, caso de Franculino Djú, por el que, de salida, el Midtjylland danés pide más de 20 millones. También es prohibitivo ahora mismo Dovbyk, pero el Betis se mantiene pendiente ante la posibilidad que baje su precio a lo largo del mercado, o, incluso, que la Roma acceda finalmente a una cesión con opción de compra.