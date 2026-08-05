Media entrada ante el Bournemouth: nueva promoción para abonados para rellenar La Cartuja

La entidad verdiblanca habilita una nueva zona para entradas, Preferencia Alta Inferior Central, y facilita que los abonados lleven acompañantes al mismo precio reducido que los socios 'Soy Bético' para que el partido de presentación del próximo sábado ofrezca una imagen todavía mejor

Con el primer equipo en Irlanda, donde este miércoles por la tarde-noche se ve las caras con el Arsenal, el Real Betis trabaja para que el Estadio de La Cartuja presente la mejor cara posible en el único amistoso de esta pretemporada en casa. Será el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 20:30 horas ante el Bournemouth, gran revelación del pasado ejercicio en la Premier League, hasta el punto de que, con el español Andoni Iraola en el banquillo (ahora al frente del Liverpool), terminó la 25/26 en sexto lugar, clasificándose por vez primera en su historia para competición europea (disputará la UEL).

Recién aterrizados del mini 'stage' en Dublín, los hombres de Manuel Pellegrini se verán las caras con los 'Cherries', cita que va camino de asegurar la media entrada en el recinto colindante con Santiponce. No en vano, la entidad verdiblanca, que ya había habilitado para sus aficionados el anillo inferior de Gol Sur, Gol Norte, Fondo y Preferencia, más la Fondo Grada Club, ha añadido disponibilidad en Preferencia Alta Inferior Central, sin que se descarte que, en caso de que la demanda continúe subiendo, se vayan abriendo otras zonas del campo, ya con más de 25.000 entradas vendidas.

Acompañantes y 'Soy Bético' pueden entrar por 6,5 euros en total

Si el Real Betis puso ya a la venta hace semanas las entradas para los no abonados al precio de 10 euros (más 1,5 de gastos de gestión), la mitad para infantiles (que deben recoger el ticket presencialmente en las taquillas el mismo sábado), ahora lanza una promoción para los últimos días con el fin de que el que a todos los efectos será el partido de presentación tenga mucha más presencia en las gradas. De esta forma, los abonados no pagan más que los 1,5 euros de gastos de gestión (CÓDIGO PROMOCIONAL: ID-PIN; Ejemplo: 134567-2134), mientras que sus acompañantes (CÓDIGO PROMOCIONAL: ID-PIN, más las siglas ACO; Ejemplo: 134567-2134ACO) y los socios 'Soy Bético' (CÓDIGO PROMOCIONAL: ID-PIN; igual que en caso de socios abonados) pagan cinco euros + 1,5 de gestos de gestión.

El club hispalense aclara que el precio es idéntico, independientemente de la zona del estadio. Los abonados pueden adquirir su entrada con el pago únicamente de los gastos de gestión de la plataforma de venta: 1,5€, pero es necesario adquirir la localidad para asistir al partido, por lo que no se podrá acceder con el abono de la temporada. Éstos son los pasos que hay que seguir:

Acceder a la taquilla online Seleccionar una grada: Preferencia, Gol Norte, Fondo, Gol Sur. Elegir el sector y el número de localidades deseadas. Pulsar 'Siguiente'. Marcar el/los asiento/s y hacer clic en 'Siguiente'. Quien desee plaza de parking, debe indicarlo. En caso contrario, volver a pulsar 'Siguiente'. Indicar la opción '¿Tienes un código promocional? Si eres Socio, introduce tu ID y Pin con el formato ID-Pin. Introducir el código promocional, según la categoría (socio abonado, socio Soy Bético o acompañante de socio abonado). Hacer clic en 'Aplicar'. Automáticamente aparecerá reflejado el nuevo precio. Antes de efectuar el pago, completar el resto de la información del comprador. Pulsar pagar y completar el pago.

Las entradas llegarán directamente al correo electrónico. Es importante asegurarse de que el email se introduce de manera correcta.

Se detiene de momento el proceso de nuevas altas

La Oficina de Atención al Bético hacía público este martes que, "debido al elevado número de operaciones pendientes de confirmación", cerraba "temporalmente el proceso de nuevas altas" hasta que hayan "gestionado todas las solicitudes pendientes", informando en su momento de "los siguientes pasos del proceso". Hay que recordar que el Real Betis cerró el pasado 15 de julio el periodo de renovaciones con el compromiso del 97,3% de sus socios, un total de 55.474. Y, dado que el 'numerus clausus' pasó de 57.000 a 57.650 asientos, ha ofrecido a los apuntados en la lista de espera 2.176 nuevas altas, 763 con prioridad para los socios 'Palmerín' que pasan a abonados infantiles, siendo las 1.413 restantes para el resto en orden de antigüedad.