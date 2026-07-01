Wimbledon 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy miércoles 1 de julio con Sinner, Jódar, Sabalenka, Djokovic...

El choque Tsitsipas - Djokovic marca una jornada de Wimbledon con cinco españoles en pista y un duelo fratricida

Con cinco españoles en liza, Sinner, Medvedev, Djokovic, Sabalenka, Gauff... Se presenta otra jornada en Wimbledon llena de emociones, buen juego y diversión, en la que habrá un duelo español que asegura la presencia de Rafa Jódar o Pablo Carreño en la siguiente ronda.

Tras el sufrimiento vivido por Jannik Sinner ante Kecmanovic, se prevé que no lo pase tan mal frente a un Nuno Borges que se encuentra en un buen momento y que tratará de apretar al italiano.

Sin embargo, el gran partido del día será el que cierre la jornada en la pista central entre Stefanos Tsitsipas y Novak Djokovic, que repetirán la final de Roland Garros de no hace tantos años.

Entre uno y otro partido se verá el partido de la campeona de Roland Garros, Mirra Andreeva, ante la campeona de Wimbledon de hace dos años, Barbora Krejcikova.

Horarios y orden de juego de Wimbledon 2026 del miércoles 1 de julio

Centre Court

Jannik Sinner-Nuno Borges (14:30 horas)

Barbora Krejcikova-Mirra Andreeva (A continuación)

Stefanos Tsitsipas-Novak Djokovic (A continuación)

Court 1

Aryna Sabalenka-McCartney Kessler (14:00 horas)

Solana Sierra-Coco Gauff (A continuación)

Felix Auger-Aliassime-Dino Prizmic (A continuación)

Court 2

Anastasia Gasanova-Naomi Osaka (12:00 horas)

Flavio Cobolli-Mariano Navone -por acabar- (No antes de las 13:30 horas)

Daniel Merida-Daniil Medvedev (A continuación)

Jessica Pegula-Sara Sorribes Tormo (A continuación)

Rafael Jodar-Pablo Carreno Busta (No antes de las 17:30 horas)

Court 3

Soonwoo Kwon-Tommy Paul (12:00 horas)

Karolina Muchova-Shuai Zhang (A continuación)

Jesper de Jong-Joao Fonseca (No antes de las 15:30 horas)

Belinda Bencic-Xinyu Wang (No antes de las 17:30 horas)

Court 12

Marton Fucsovics-Learner Tien (12:00 horas)

Frances Tiafoe-Terence Atmane -Por acabar- (No antes de las 13:30 horas)

Katerina Siniakova-Nikola Bartunkova (A continuación)

Brandon Nakashima-Jan-Lennard Struff (No antes de las 15:30 horas)

Tatjana Maria-Iva Jovic (No antes de las 17:30 horas)

Court 18

Jenson Brooksby-Ignacio Buse (12:00 horas)

Alejandro Davidovich Fokina-Fabian Marozsan (A continuación)

Diane Parry-Anna Kalinskaya (A continuación)

Ekaterina Alexandrova-Lanlana Tararudee (A continuación)

Court 8

Alycia Parks-Mananchaya Sawangkaew (12:00 horas)

Alex Molcan-Daniel Altmaier -Por acabar- (No antes de las 13:30 horas)

Court 14

Hubert Hurkacz-Sebastian Ofner (12:00 horas)

Dayana Yastremska-Jessica Bouzas Maneiro (A continuación)

Shintaro Mochizuki-Ethan Quinn (A continuación)

Court 15

Partido de dobles (12:00 horas)

Zeynep Sonmez-Claire Liu (A continuación)

Arthur Rinderknech-Martin Damm (A continuación)

Court 16

Janice Tjen-Daria Kasatkina (12:00 horas)

Roman Safiullin-Botic van De Zandschulp (A continuación)

Court 17

Jelena Ostapenko-Antonia Ruzic (12:00 horas)

Nicolás Mejía-Michael Zheng (A continuación)

¿Dónde ver por tv y online Wimbledon 2026?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.