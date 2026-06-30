La sorpresa del día en Wimbledon tiene nombre español

Jaume Munar tumba al reciente campeón del Queen's y se enfrentará a Fearnley por un puesto en la tercera ronda de Wimbledon

Si el lunes cayeron Rublev o Ruud a las primeras de cambio, faltaba una gran sorpresa en esta segunda jornada de Wimbledon 2026 y esa ha corrido a cargo de un tenista español. Jaume Munar ha logrado batir de forma contundente al reciente ganador del ATP 500 de Queen's, el argentino Fran Cerúndolo, al que algunos situaban como el gran tapado para aspirar a las últimas rondas de este torneo.

Cerúndolo partía como cabeza de serie número 18 y no había jugado desde que se coronara en esta misma ciudad hace una semana, pero ya desde el primer set se vio abajo con un Munar que rompió en el inicio de los siguientes sets y acabó venciendo por 6-1, 6-4 y 6-3 en apenas 1 hora y 45 minutos.

El tenista balear sólo sufrió en el segundo juego, cuando Fran Cerúndolo tuvo hasta tres bolas de 'break' que no aprovechó. A partir de ahí, Munar mantuvo una dinámica positiva que le llevó a ganar la primera manga por 6-1.

Los dos siguientes sets fueron más ajustados en el marcador, pero no por ello el español tuvo dudas de que caerían de su lado. En especial el segundo, en el que aprovechó la inercia de la primera manga para romper de entrada -tercer juego- y supo mantener la ventaja hasta el final.

En el tercero se puso por delante aún antes, en el primer juego y, con 5-3, presionó el saque de su rival para cerrar el partido quebrando de nuevo el saque de Cerúndolo.

La victoria del tenista insular hará que en la siguiente ronda se enfrente a uno de los pocos británicos que han superado esta criba. Jacob Fearnley ha logrado remontar un partido que perdía por dos sets a cero ante el norteamericano Alex Michelsen y ha acabado ganando por 3-6, 4-6, 6-2, 6-3 y 6-2. Fearnley ha entrado en el cuadro por invitación, pero ya en los años anteriores ha demostrado que es muy peligroso en hierba. Djokovic puede dar fe de ello.

Ben Shelton se deja sorprender por Virtanen

Ya con el partido concluido ha llegado la otra gran sorpresa del día, la eliminación del norteamericano Ben Shelton, que parecía tener encarrilado su partido ante Otto Virtanen, incluso ganando de forma clara el 'super tie break' con el que se decidió el partido. Pero el finlandés le ha dado la vuelta para hacerse con el duelo por 11-9 en ese tramo final.

Virtanen ha ganado por 6-4, 3-6, 6-7(8), 6-2 y 7-6(9) y se cruzar�� ahora con otro de los británicos supervivientes, Arthur Fery.

Sin Shelton en el cuadro, Alexander Zverev, como en Roland Garros, se queda como único favorito, aunque aún le tiene que ganar hoy al joven belga Alexander Blockx; aunque Taylor Fritz y Alex de Miñaur han demostrado en el primer turno que han llegado a esta edición 2026 de Wimbledon en un gran estado de forma.