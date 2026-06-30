Pablo Llamas se despide y esquiva a la única sorpresa del día en Wimbledon

El tenista andaluz se convierte en el tercer español eliminado en primera ronda en Wimbledon

Pablo Llamas volvió a quedarse a las primeras de cambio, pero al menos ya sabe lo que es jugar una primera ronda del cuadro principal de Wimbledon.

El tenista jerezano, que había perdido en la última ronda de la fase previa, pudo acceder finalmente al cuadro final como 'lucky loser', pero ahí se ha encontrado con un Zachary Svajda intratable. El norteamericano ha sido muy superior y sólo ha visto comprometido el tercer set (6-1, 6-2 y 6-4).

Zachary Svajda, octavofinalista en Roland Garros y verdugo de Popyrin y de Fran Cerúndolo, había perdido en sus dos apariciones en hierba a continuación, en Queen's y Mallorca, pero le han dado la experiencia suficiente para brillar de nuevo en un Grand Slam.

El tenista estadounidense rompió hasta cuatro veces el saque del andaluz en los dos primeros sets y, en el tercero, logró ponerse en ventaja en el tercer juego y mantenerla, con su saque, hasta el final del mismo. Svajda estuvo muy firme con su servicio, no cedió ni una bola de 'break' en todo el encuentro y aprovechó todas las opciones que Pablo Llamas le concedió cuando no le entraba el primer saque.

La derrota de Llamas evita que se enfrente al polaco Kamil Majchrzak, que ha sido el autor de la única sorpresa que se ha visto en Wimbledon en los primeros turnos de esta segunda jornada.

Kamil Majchrzak da la primera sorpresa del día

El tenista del Este ha derrotado al cabeza de serie número 30 Alejandro Tabilo de forma clara, en tres sets, por 6-3, 7-5 y 7-5.

Pese a que no partía como favorito, Majchrzak era un rival muy peligroso para cualquiera y más para un Tabilo que no tiene la hierba como superficie preferida. El tenista polaco venía de alcanzar hace dos semanas la final de 's-Hertogenbosh, que perdió ante el australiano Alex de Miñaur.

Frente al tenista superamericano, el polaco se bastó en las dos primeras mangas con aguantar su saque y aprovechar algunas de las opciones que tuvo al resto para hacerse con un 'break' en cada una de ellas.

Más pelea hubo en la tercera, ya que Tabilo se resistió y respondió a la rotura inicial del europeo. Sin embargo, Majchrzak respondió con un último 'break' final que le dio el partido.

Svajda y Majchrzak se enfrentarán este jueves en segunda ronda. El polaco, en este caso, partirá como favorito por su trayectoria en este torneo, en el que alcanzó la cuarta ronda el pasado año.

Taylor Fritz y Alex de Miñaur, adelante

De los otros resultados que se han producido en los primeros turnos destaca la clara victoria de Taylor Fritz ante Dusan Lajovic por 6-3, 6-4 y 6-3. El americano ha aprovechado que su rival no era el inicialmente previsto, Jack Draper, y se ha asegurado su presencia en la ronda siguiente.

También estará ahí el cabeza de serie número 5, Alex de Miñaur, que se ha deshecho por la vía rápida del argentino Burruchaga (7-6, 6-1 y 6-0).

Cara y cruz para los franceses con los triunfos de Quentin Halys y Adrian Mannarino ante Arnaldi y Droget, respectivamente. Y la derrota de Giovanni Mpetshi-Perricard frente al alemán Yannick Hanfmann.