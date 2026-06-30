Costa de Marfil - Noruega, en directo el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026 en vivo online

Sigue, minuto a minuto, el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Costa de Marfil y Noruega desde Dallas

Es la primera vez que estas selecciones se medirán entre ellas. Nunca antes se habían cruzado en ningún torneo internacional . Noruega ya sabe lo que es someter a una selección africana en este mundial. Superó a Senegal, la campeona 'deportiva' de África. Mientras que Costa de Marfil no pudo con la única selección europea que había en su grupo: Francia.

Noruega: Para los 'vikingos' del norte de Europa no es su primera eliminatoria en un mundial. En Francia 1998 llegó a los octavos de final donde doblegó ante Italia. Para el recuerdo una sorprendente victoria ante Brasil en la fase de grupos de lo que fue su último mundial hasta la fecha. De vencer hoy a Costa de Marfil igualarían su mejor posición en una Copa del Mundo y lo harían enfrentándose de nuevo a la selección sudamericana como ya hiciera en 1998.

Costa de Marfil: En la primera vez que supera la fase de grupos tras irse para casa a las primeras de cambio en los mundiales de 2006, 2010 y 2014. Vuelve al mundial más de 10 años después y ya consigue superar su mejor marca. Sin embargo, debido al cambio de formato de esta edición, realmente se encuentra en el mismo punto de siempre: las 32 mejores selecciones. Eso sí, es su primera eliminatoria mundialista en su historia.

Apenas una hora para que comience este duelo decisivo entre africanos y europeos. Por aquí os dejamos toda la información que debéis tener en cuenta antes de ver el duelo. Si no tenéis cómo seguir el partido, ESTADIO Deportivo lo ofrece en riguroso directo en su web. ¡No hay excusa para perderse este apasionante duelo!

Los dos equipos se aferran a sus jugadores de ataque ya que son su mayor baluarte y la línea más potente que tienen en el campo. El centro del campo europeo es más creativo , mientras que la selección africana cuenta con mucho músculo en su medular . Veremos quién impone su juego. Lo que es seguro es que veremos un partido muy entretenido.

Ya saltan ambas selecciones al terreno de juego para calentar y preparar el duelo . No hay muchas novedades en los onces, salvo la ausencia de Aursnes. Ningún seleccionador ha querido arriesgar en el día más importante del mundial hasta ahora para ambos combinados.

En octavos de final espera una Brasil que sufrió de lo lindo en la tarde del pasado lunes para clasificar ante Japón. Fue Martinellin quién anotó el gol de la clasificación para esperar rival en octavos de final. La Canarinha está muy pendiente del duelo entre Costa de Marfil y Noruega. Podríamos ver un Haaland vs Vinícius Jr si se clasifica el cuadro de Solbakken.

Empiezan a aparecer los protagonistas por el túnel de vestuarios. Solo queda esperar a que estén todos y también el cuadro arbitral para salir al césped del Estadio de Dallas y entonar los himnos nacionales.

La selección de Costa de Marfil se puede convertir este martes en la segunda selección africana en clasificar a los octavos de final del Mundial. Ante ellos estarán los 'vikingos' noruegos que buscan seguir avanzando ronda en la que puede convertirse en la mejor participación en una Copa del Mundo en su historia. Haaland y compañía buscan hacer historia.

Ambas selecciones llegan tras quedar segundas en sus respectivos grupos con 6 puntos de 9 posibles. Costa de Marfil tan solo se vio superada por una Alemania ya eliminada, mientras que el combinado escandinavo ganó sus dos primeros duelos para sucumbir ante la todopoderosa Francia con un estelar Ousmane Dembélé. Las dos selecciones tienen calidad de sobra para meterse entre las 16 mejores del mundo, donde ya les espera su próximo rival: Brasil

Para el partido de esta tarde que se disputará en Dallas, tenemos que estar pendientes a dos grandes nombres. Por parte de Noruega, Haaland es la mayor baza de peligro para el combinado africano. El delantero del Manchester City acumula 4 tantos en los dos partidos que ha disputado en esta Copa del Mundo. De parte de Costa de Marfil, hay que estar muy pendiente de una de las revelaciones de este Mundial: Diomande. El que fuera jugador del CD Leganés y actual futbolista del RB Leipzig está siendo el atacante más desequilibrante del equipo de África. Cosecha una asistencia en este mundial y varias actuaciones destacadas que le han servido para ganar el MVP de algún que otro partido.